Abbadia: la Festa d’Autunno continua a crescere anno dopo anno

Abbadia San Salvatore si conferma meta ideale per le famiglie in autunno

Il Sindaco Tondi: “Una soddisfazione per tutto il paese!”

Anche l’edizione 2018 della Festa d’Autunno si è conclusa ed anche quest’anno si è trattato di un grandissimo successo.Confermando la tendenza degli ultimi anni, la festa ha visto un continuo incremento di presenze e numeri. Gli stand gastronomici dei terzieri e della Proloco si sono con il tempo ingranditi e meglio organizzati per poter rispondere egregiamente all’incremento della domanda.Il progetto AmiatAutunno sta dando i suoi frutti ed il risultato è di un’affluenza sempre maggiore che ravviva il paese e che consolida la nostra festa come una della più significative del cartellone amiatino e come appuntamento ideale per le famiglie.I ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale vanno alla Proloco di Abbadia, ai Terzieri di Fabbri, Maggiore e Borgo e al Rione Convento per essere riusciti ancora una volta nell’intento di rendere tutto impeccabile, assolutamente godibile e di anno in anno sempre nuovo pur rimanendo all’interno del contesto tradizionale. Ovviamente i ringraziamenti vanno anche a tutti coloro che si sono dati da fare per l’organizzazione della festa o che hanno contribuito ad animarne il clima, che fossero volontari, commercianti o strutture ricettive. Ancora una volta un grande esempio di una comunità capace di far lavorare in sinergia tutte le proprie forze per raggiungere grandi traguardi.“La Festa d’Autunno è un momento straordinario per la nostra comunità – commenta il Sindaco, Fabrizio Tondi -. Una festa che celebra i frutti della nostra montagna così come esalta il rapporto tra uomo e natura. Ogni anno la manifestazione cresce nei numeri, nelle presenze e nell’apprezzamento che vi viene rivolto. Questa deve essere una soddisfazione per tutto il paese. Negli ultimi anni, anche grazie al calendario unico di AmiatAutunno, si è registrata una vera e propria impennata nella crescita dell’evento che è ormai un appuntamento fisso per molte famiglie che grazie ad esso hanno imparato ad apprezzare, oltre all’ideale contesto protetto nel quale è piacevole ritrovarsi, anche le nostre tipicità gastronomiche e i colori straordinari della nostra terra in questa stagione ancora tutta da scoprire.”