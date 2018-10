Castagne e funghi del Monte Amiata conquistano la TV tedesca: Abbadia San Salvatore protagonista di ''Kitchen Impossible''

La trasmissione, prodotta da EnedemolShine Germany e dedicata all’arte della cucina, arriva nella Città delle Fiaccole

Il territorio amiatino unica meta italiana delle puntate che andranno in onda nella stagione 2018-2019

Le castagne e i funghi del Monte Amiata conquistano la TV tedesca: per due giorni Abbadia San Salvatore ha ospitato la troupe di “Kitchen Impossible”, il premiatissimo format televisivo che ha come protagonista lo chef Tim Mälzer.La trasmissione, prodotta da EnedemolShine Germany e dedicata all’arte della cucina, racconta le abitudini alimentari di tutto il mondo: dal Brasile all’India, dal Canada al Giappone, le puntate presentano ogni volta paesi e città diverse.“Kitchen Impossible”, in onda dal dicembre 2014, ha inviato lo chef Tim Mälzer in alcune delle più importanti cucine del mondo dove, dopo aver assaggiato i piatti della tradizione, prova a riproporli.Sono state proprio le castagne e i funghi a far scegliere alla produzione Abbadia San Salvatore e il Monte Amiata come unica meta italiana per la stagione televisiva 2018-2019.“E’ stata da una ricerca su internet che la redazione ha trovato il sito della Città delle Fiaccole – spiega Luca Ventresca, assessore al turismo di Abbadia San Salvatore –. Frutto questo del grande lavoro di comunicazione che da qualche anno stiamo dedicando alla nostra città, alle sue tradizioni e al territorio dell’Amiata tutto, come raccontano iniziative quali #Amiatautunno, la rassegna che proprio alle straordinarie eccellenze enogastronomiche del territorio e ai prodotti tipici è dedicata”.La puntata di “Kitchen Impossible” che presenta Abbadia San Salvatore andrà in onda in prossimo marzo: dopo aver raccolto funghi e castagne nei meravigliosi boschi amiatini, Tim Mälzer è andato a curiosare nella cucina de “Il Cantinone” dove, con pazienza e disponibilità, lo chef badengo Alessio Contorni ha messo a disposizione del collega tedesco fornelli e segreti, mostrandogli come preparare due suoi piatti più apprezzati: i tagliolini di castagne con castagne e funghi e il filetto di maiale lardellato ripieno di castagne e funghi porcini.Un modo originale e gustoso per presentare a un pubblico internazionale la tradizione e la bellezza dell’Amiata che, grazie anche a occasioni come questa, arrivano sempre più lontano.