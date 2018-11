Ad Abbadia San Salvatore arriva ''Siamo Storie'', il musical della compagnia Tutti e Nessuno

Lo spettacolo è in programma venerdì 30 novembre presso il Cinema Teatro Amiata

Nuova data per il tour di "Siamo Storie'' che dopo il successo di Colle di Val d’Elsa, Siena e Montepulciano, approda ad Abbadia San Salvatore venerdì 30 novembre alle ore 21 presso il Cinema Teatro Amiata.Il musical della compagnia Tutti e Nessuno, ad ingresso gratuito, organizzato dalla Società della Salute Amiata Senese e Valdorcia - Valdichiana Senese, con la collaborazione della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa ed il finanziamento della Regione Toscana, si inserisce in una campagna di sensibilizzazione provinciale sull’affidamento familiare. Il musical porta in scena la storia dell’adolescente Matteo, che, come tanti, ha l’opportunità di poter cambiare il corso della sua vita. Una storia familiare, dunque, ma anche un’occasione per riaffermare i confini del lavoro sociale. Uno spettacolo inedito, che descrive con ironia quel limbo in cui si muovono gli operatori sociali, le loro scelte, non sempre facili ed immediate, e la rete come l’unica possibilità di essere efficaci. Il musical offre, inoltre, l’opportunità di promuovere lo strumento dell’affidamento familiare e sensibilizzare la popolazione su un possibile percorso come genitori affidatari.La musica e i testi dell’autore Emiliano D’Ambrosio sono stati affidati all’arrangiamento di una grande band dal vivo, impreziosita dalla batteria di Andrea Dilillo, direttore generale della FTSA che, con gli altri, accetta la sfida di suonare e cantare dal vivo. Gli attori hanno affrontato con coraggio lo sforzo di uscire dal dilettantismo pieno di entusiasmo e spavalderia per calarsi pian piano in un vero e proprio spettacolo teatrale che poggia il peso sulle loro forti spalle, capaci di traghettare i propri personaggi, meno improbabili di come esistono nella realtà, fino alla fine della storia.Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 338 1452299 o 0577 778020 e visitare il sito www.tuttienessuno.it