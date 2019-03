Potenziamento e rilancio Amiata, l'assessore regionale Ciuoffo ad Abbadia San Salvatore

Un incontro pubblico per spiegare i dettagli dell'accordo di programma sul Monte Amiata, firmato l'11 marzo scorso che destina al comprensorio 500mila euro, come conseguenza dell'accordo quadro firmato nell'ottobre 2017. E' in programma domani, martedì 19 marzo, alle ore 17 ad Abbadia San Salvatore.L'incontro, che si svolgerà presso l'albergo Generale Cantore e che prevede la partecipazione dell'assessore regionale alle attività produttive e turismo Stefano Ciuoffo, sindaci, consiglieri regionali del territorio e operatori della montagna amiatina, servirà anche per fare il punto sul progetto ‘Destinazione Amiata' insieme al direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Palumbo, stato dell'arte e nuova fase evolutiva."Grazie all'impegno di tutti, soggetti pubblici e privati, stiamo lavorando molto per rilanciare l'Amiata - afferma l'assessore Ciuoffo -. Con il contributo dei 500mila euro sono previsti la realizzazione di una serie di interventi per migliorare l'attrattiva turistica del territorio con un'attenzione particolare al potenziamento del comprensorio sciistico i cui lavori si dovrebbero concludere entro la fine del 2019".