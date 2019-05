Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia: ''Vicini alle linee programmatiche di Abbadia Futura''

"Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia esprimono - in maniera del tutto esterna - vicinanza alle linee programmatiche di Abbadia Futura. Nel rispetto dell'indipendenza che ha sempre rivendicato, la lista di Castro ci sembra l’unica alternativa valida a decenni di sciagurate amministrazioni che hanno portato il Comune alla deriva." Così una nota congiunta di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia Amiata Val d'Orcia."Con un programma innovativo e sostenibile, ma soprattutto realizzabile, Abbadia Futura dimostra di avere la stoffa per un’amministrazione oculata delle risorse locali nell’ottica di una migliore e vantaggiosa gestione del territorio.Secondo noi il candidato sindaco Castro con i candidati consiglieri saranno in grado – grazie all’esperienza maturata e alle competenze acquisite – di rappresentare soluzioni concrete per uscire da quell’isolamento sociale ed economico in cui il territorio di Abbadia San Salvatore e dell’Amiata sono stati segregati."