Ad Abbadia San Salvatore inaugurato nuovo Punto Enel Partner

Aumentano i servizi, ma anche le occasioni di risparmio e di efficienza energetica, per i cittadini di Abbadia San Salvatore e dell’Amiata senese: questa mattina, infatti, ad Abbadia San Salvatore, in via Matteotti 61, nel centro del paese, è stato inaugurato il nuovo Punto Enel Partner che sarà un punto di riferimento per tutto il territorio sia per le forniture elettricità e gas sia per le soluzioni di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.Al taglio del nastro sono intervenuti il responsabile Punti Enel Partner della Toscana Carlo Pastorelli, il referente Enel Energia del territorio Luca Meacci, gli imprenditori Federico Belvisi e Gabriele Palazzini e il consulente Roberto Romani di Mondo Riparo, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestirà l’attività di Abbadia San Salvatore e conta già Punti Enel a Sinalunga e a Monte San Savino (Ar).I nuovi uffici di Abbadia San Salvatore saranno aperti dal lunedì al venerdì con orario 9:00 – 12:00 e dalle 16:00 alle 18:30 (il mercoledì fino alle 19). Sul territorio provinciale di Siena i Punti Enel sono 8 (a Siena città il Punto Enel diretto e due Punti Enel Partner, poi a Sinalunga, Poggibonsi, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Abbadia San Salvatore). Complessivamente, in Toscana i Punti Enel Partner sono 60 e si aggiungono ai Punti Enel diretti per un totale di 70 presidi fisici in regione.“Con questo nuovo Punto Enel Partner – ha dichiarato Carlo Pastorelli per Enel – apriamo un nuovo presidio fisico sull’Amiata senese nell’ambito di un percorso costante di radicamento in tutta la Toscana. Questo significa maggiore presenza sul territorio, prossimità ai nostri clienti e a chi vuole diventarlo, risparmio in bolletta e qualità assoluta nei servizi che offriamo, perché vogliamo essere sempre più vicini alle comunità locali, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta grazie alle opportunità offerte da Enel Energia”.