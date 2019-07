Abbadia Futura: consegnata petizione popolare su collocazione scuole

"Abbiamo consegnato venerdì 5 Luglio, la nostra petizione popolare sulla collocazione della scuole al centro del paese." Lo comunica in una nota stampa Abbadia Futura."Un ringraziamento a tutti i firmatari ed a tutti coloro che hanno manifestato il loro consenso a questo progetto - prosegue la lista civica -. Per noi è un risultato incredibile: in 10 giorni abbiamo raccolto oltre 500 firme.Le nostre azioni non si fermeranno qui, anzi questo è solo l'inizio. La forza e la determinazione ci vengono date dalle tantissime persone che appoggiano le nostre idee, e da tutte quelle che ci contattano costantemente per poter portare il proprio consenso. Per la lista civica Abbadia Futura, determinazione vuol dire anche collaborazione. Noi vogliamo una scuola migliore, al centro del paese. Un edificio moderno ed all'avanguardia, sicuro e funzionale, accessibile e soprattutto collocato in una posizione che sia un beneficio per tutta la comunità, come abbiamo già esposto nel nostro progetto.Abbiamo evidenziato in più occasioni che la tesi, da noi proposta durante tutta la campagna elettorale, é fattibile e con dei risparmi economici notevoli.É una sfida? Certamente sì, ma non vogliamo lasciare niente al caso. Ripetiamo: la scuola deve essere collocata al centro del paese, posta nel terreno del complesso dell'istituto tecnico "Avogadro", vicino a tutte le strutture sportive utili ad una crescita sana dei nostri ragazzi.Abbadia Futura spera vivamente che il progetto, presentato dall'attuale amministrazione (mantenimento delle scuole elementari nell'area mineraria ex Indeni e l'ulteriore spostamento anche delle scuole secondarie) non vada in porto, e che queste firme rappresentino una volontà popolare che non deve essere ignorata ma bensì ascoltata, in virtù anche del fatto che chi amministra il Comune oggi ha una maggioranza popolare veramente risicata, pari a poco più di un 30% della cittadinanza."