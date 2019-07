Abbadia San Salvatore, Confcommercio: ''Utili tutti gli strumenti di aiuto alle imprese''

L’intervento di Massimo Bisconti, responsabile Confcommercio ad Abbadia San Salvatore: “Dobbiamo valutare tutte le misure necessarie vista l’eccezionalità dell’evento”

Sta tornando piano piano alla normalità la situazione sull’Amiata dopo l’alluvione lampo che ha colpito la montagna, in particolare Abbadia San Salvatore, lo scorso fine settimana. Dopo la stima dei danni, importante è sostenere le imprese colpite da questo evento.“Siamo da subito stati vicini alle imprese e a tutto il territorio, grazie al lavoro di tutti si ripartirà. Tutti si sono e si stanno dando da fare. Ma i danni ci sono, per il territorio e per le attività produttive. Per questo è importante che ci siano da subito strumenti di sostegno alle imprese”.A dirlo, Massimo Bisconti, Confcommercio Abbadia San Salvatore. La stima dei danni definitiva è attesa per i prossimi giorni. “La cifra crescerà considerando anche l’impatto sul turismo e le attività connesse”, fa notare Bisconti.“Tra gli strumenti di aiuto alle imprese, il ruolo della Finanziaria Senese di Sviluppo con il suo plafond ad hoc per sostenere le imprese alluvionate e l’introduzione di un plafond di Fidi Toscana - osserva Bisconti –. Possiamo fin da ora essere referenti per le imprese per l’attivazione e gli approfondimenti del caso. Dobbiamo comunque valutare, fatta la stima esatta dei danni presso i privati, tutte le misure di intervento necessarie insieme alle istituzioni vista l’eccezionalità dell’evento”.“E’ fondamentale ripartire al più presto e siamo certi – conclude Bisconti – che la montagna ne sia capace, ritrovando la sua normalità. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno lavorato e sono ancora impegnati, protezione civile, forze dell’ordine, vigili del fuoco, associazioni, volontari, cittadini: un grande sforzo di tutti per un obiettivo comune”.