Amiata: Banca Cras stanzia 5 milioni di euro per i danni causati dal nubifragio nella notte tra il 27 e 28 luglio

Tassi agevolati, conto corrente gratuito e particolare attenzione ai soci della Banca

Cinque milioni di euro per rispondere rapidamente e concretamente alle esigenze delle popolazioni colpite dal nubifragio che nella notte del 27 luglio ha colpito Abbadia San Salvatore e l’Amiata.E’ quanto deliberato ieri, 6 Agosto, dal cda di Banca Cras: a pochi giorni dall’evento calamitoso la banca ha messo a disposizione 2,5 milioni di euro per le imprese e 2,5 milioni di euro per le famiglie che si trovano a dover affrontare spese impreviste dovute all’alluvione.«Banca Cras è chiamata a svolgere il proprio ruolo di banca del territorio ai propri soci e clienti: prendere decisioni in tempi rapidi significa rispondere con immediatezza alle esigenze dei nostri territori dimostrando la concretezza dei principi di mutualità su cui si basa la nostra attività», ha commentato il presidente Florio Faccendi.Le condizioni proposte sono nettamente al di sotto degli standard di mercato per operazioni fino a 84 mesi per importi massimi di 60mila euro per le aziende e 40mila euro per tutti i privati, con i primi 6 mesi a tasso zero e successivi a tassi agevolati e particolare attenzione ai soci della Banca.«Per agevolare l’accesso al finanziamento a chi non fosse ancora cliente della Banca, ha aggiunto il dg Umberto Giubboni, diamo anche la possibilità di apertura di nuovi conti correnti a costo zero per 12 mesi».Tutti i dettagli e le informazioni per l’accesso al plafond sono disponibili presso le filiali di Banca Cras.