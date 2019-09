Attorno alle 17.45 di ieri, martedì 17 settembre, in via Nazario Sauro ad Abbadia San Salvatore, una donna, per cause in corso di accertamento, è precipitata dal balcone della propria abitazione finendo in un luogo impervio.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piancastagnaio i quali, in collaborazione con il personale sanitario del 118, l'hanno stabilizzata e recuperata. Sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione.