Abbadia San Salvatore e Castiglione d'Orcia, a ottobre parte il censimento della popolazione e delle abitazioni

Dall'1 ottobre al 20 dicembre 2019 nei Comuni di Abbadia San Salvatore e di Castiglione d’Orcia si svolgerà il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, realizzato dall’Istat (Istituto Nazionale di Statistica).La nuova modalità di Censimento non coinvolgerà più tutta la popolazione nello stesso momento, ma solo un campione di famiglie ed avrà cadenza annuale e non più decennale.In particolare, il Censimento permanente si articolerà in due differenti indagini, una areale e una da lista. Nella rilevazione areale, dopo una preventiva ricognizione del territorio da parte dei rilevatori per la verifica gli indirizzi/campione assegnati che va dal 1 al 9 ottobre, le famiglie, nel periodo tra il 10 ottobre ed il 13 novembre, saranno contattate direttamente dagli stessi rilevatori, muniti di apposito cartellino identificativo, per le interviste “porta a porta” presso la propria abitazione (Rilevazione areale) o, in alternativa, previo appuntamento presso il Centro Comunale di Rilevazione istituito nella sede di entrambi i due Comuni.Nel caso di rilevazione da lista, invece, le famiglie selezionate riceveranno direttamente una lettera informativa da Istat con le indicazioni per la compilazione del questionario elettronico, che potrà essere effettuata con l’ausilio degli operatori di censimento mediante intervista faccia a faccia presso il Centro Comunale di Rilevazione (previo appuntamento telefonico) o mediante compilazione autonoma on-line.Sia nel Comune di Abbadia San Salvatore che in quello di Castiglione d’Orcia le attività censuarie sono coordinate e gestite dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia - Ufficio di Statistica Associato, a cui i cittadini potranno rivolgersi per informazioni ed assistenza telefonando allo 0577/787181.La partecipazione delle famiglie, oltre ad essere obbligatoria per legge, sarà fondamentale per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il patrimonio di dati statistici utili alla collettività. Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali e i risultati del Censimento saranno diffusi da Istat in forma aggregata.