Regionali 2020 - Il candidato consigliere del PC Nicola Bettollini ad Abbadia

Sabato 12 settembre dalle ore 17 alle ore 19 in viale Roma ad Abbadia San Salvatore, banchetto di propaganda elettorale del Partito Comunista con il proprio candidato consigliere regionale e capolista circoscrizionale Siena Nicola Bettollini e Mario Pacini, responsabile amiatino del PC.



"Saremo presenti per la nostra campagna di lotta, dalla parte di chi lavora, dalla parte di chi ha bisogno di casa, lavoro, sanità, istruzione e trasporti. Prima i diritti sociali. Vi aspettiamo numerosi saremo disponibili per le vostre domande."