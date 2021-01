Abbadia, si apre voragine sulla strada: uomo precipita per 7 metri

Incidente che ha dell'incredibile quello accaduto attorno alle 8.20 di questa mattina, lunedì 11 gennaio, ad Abbadia San Salvatore.Un 50enne, che stava camminando nei pressi di piazza della Repubblica, è precipitato in una voragine che si è aperta sul lato della sede stradale.L'uomo è stato raggiunto e recuperato dai Vigili del Fuoco del Comando di Siena e del Distaccamento di Piancastagnaio, ad una profondità di circa 7 metri.Affidato alle cure dei sanitari del 118, il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso al policlinico di Siena in codice 2 (mediamente critico) per i traumi riportati nella caduta.Sul posto anche la Polizia Municipale, i Carabinieri ed i tecnici comunali.