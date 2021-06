Ad Abbadia San Salvatore due box per la raccolta dei piccoli elettrodomestici

Sono a disposizione dei cittadini le nuove attrezzatture per la raccolta dei piccoli Raee

Nuovo servizio di raccolta differenziata a Abbadia San Salvatore. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, mette a disposizione dei cittadini due nuovi box di raccolta dei piccoli Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.I due nuovi contenitori si trovano ad Abbadia in via Trento (di fronte al distributore) e in via delle Case Nuove.Nei box è possibile conferire piccoli elettrodomestici come asciugacapelli, frullatori, ferri da stiro, minipimer e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche come cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, fotocamere. Il conferimento è molto semplice: basta premere il pulsante di apertura presente su ogni box, aprire lo sportello e conferire il Raee.“Si tratta di un nuovo servizio molto importante per la nostra comunità – dice l’assessore all’ambiente Niccolò Volpini –. È un primo passo verso una graduale riorganizzazione dei servizi che sarà introdotta prossimamente, con l’obiettivo di migliorare qualità e quantità della differenziata. I cittadini di Abbadia stanno già mostrando una crescente attenzione verso le buone pratiche, come confermano i dati del primo trimestre del 2021 che hanno registrato quasi il 60% di raccolta differenziata, continuiamo nella linea tracciata dalle precedenti amministrazioni che si sono dimostrate ambiziose ed hanno dimostrato lungimiranza. A noi tutti, oggi, spetta il compito di dare risposte concrete su un tema che non è più possibile rimandare”.Ad Abbadia San Salvatore, i cittadini possono conferire i Raee anche al centro di raccolta, in località Altone, aperto il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 12, il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 15 alle 18. Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484 e www.seitoscana.it