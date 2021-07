Muore ragazza di 16 anni investita dall’auto guidata da un'amica minorenne

Il tragico incidente era avvenuto in un piazzale privato

La ragazza di sedici anni di Montepulciano che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi era stata investita dall'auto guidata da un'amica, è morta oggi pomeriggio, sabato 24 luglio, all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove era stata ricoverata in condizioni critiche ( vai all'articolo ).L'incidente era avvenuto in un piazzale privato in località Casa Nuova ad Abbadia San Salvatore. Sulla dinamica esatta sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri, ma da quanto si è appreso, un'amica della vittima, non ancora diciottenne senza patente, avrebbe innestato la prima marcia invece della retromarcia, investendo la 16enne, che sarebbe finita contro un muro, mentre si trovava di fronte al veicolo.La ragazza era stata trasferita dai sanitari del 118 in codice rosso al policlinico Santa Maria alle Scotte. Dopo un lungo intervento chirurgico è stata ricoverata in rianimazione dove purtroppo oggi è deceduta.