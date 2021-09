Suppletive: ''Istruiamoci, organizziamoci, agitiamoci'', banchetto di propaganda del PC ad Abbadia San Salvatore

Sabato 26 settembre, in via Roma, di fronte al Comune di Abbadia San Salvatore, il Partito Comunista terrà un banchetto di propaganda politica in vista delle suppletive dal titolo "Istruiamoci, organizziamoci, agitiamoci".Dalle 18 alle 19.30 sarà presente Nicola Bettollini, segretario della Federazione Provinciale Senese ed i militanti del territorio a sostegno del candidato alle suppletive Siena Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista.Spiegano Marco Rizzo e Nicola Bettollini: "Parleremo delle nostre lotte tra le quali la geotermia e la scuola:NO ALLA GEOTERMIA INQUINANTE E SPECULATIVA! BASTA PROFITTI SULLA PELLE DEL POPOLO!Possiamo usare l'energia geotermica per il benessere sociale e non per il profitto dei privati come Enel e Sorgenia, sostenuti economicamente ogni anno dallo Stato con 52 milioni di euro, soldi dei cittadini, soprattutto della classe popolare. Sosteniamo la tecnica della bassa entalpia che sotto il controllo dei lavoratori e dello Stato, può garantire il riscaldamento delle abitazioni, delle serre e delle aziende, in maniera sostenibile, economica e garantendo posti di lavoro, senza causare morte...COME VOGLIAMO LA SCUOLA!Il Partito Comunista vuole una scuola avulsa dalle attuali dinamiche classiste. Una scuola per la maturazione di generazioni istruite, coscienti, intelligenti, amanti della cultura, tanto letteraria quantoscientifica e tecnica. Una scuola distaccata da logiche di mercato, che non costituisca una riserva di manodopera da sfruttare per il profitto di aziende private. Una scuola esclusivamente pubblica.Il Partito Comunista vuole che la professione e la formazione del docente si possano praticare nelle libertà di insegnamento sancite dalla Costituzione e liberi da un’eccessiva burocratizzazione. Le famiglie abbiano sì un ruolo consultivo, ma non dirigenziale dell’attività didattica, della quale i docenti devono restare unici gestori. Il personale docente e ATA non devono essere usati a tempo o a chiamata o a progetto, ma ad essi, come a tutti, deve essere garantito un lavoro stabile e sicuro."