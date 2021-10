Inseguiti dopo furto dai Carabinieri, uno aggredisce i militari: arrestati

Inseguimento nella notte di domenica scorsa, 10 ottobre, ad Abbadia San Salvatore.I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM del Comando Compagnia Carabinieri di Montalcino, insieme a personale delle Stazioni di Radicofani e Castiglione d'Orcia, impegnati in servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno arrestato un cittadino straniero e un italiano che si erano da poco resi responsabili di un furto di un’autovettura nel centro di Abbadia.I due uomini, intercettati in una frazione di Piancastagnaio dalle pattuglie dell'Arma, si sono dati alla fuga e, dopo un lungo inseguimento terminato nel comune di Acquapendente (VT), sono stati raggiunti e bloccati. Lo straniero, già noto alle forze dell’ordine, si è scagliato con violenza contro i militari, tanto che gli stessi sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del locale ospedale.L’uomo è stato così tratto in arresto per furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre il cittadino italiano è stato arrestato per il reato di furto aggravato. Entrambi sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Viterbo mentre l’auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario.