Controlli dei Carabinieri: denunciati due medici

Dopo una lunga indagine la Tenenza di Abbadia San Salvatore ha denunciato due medici per una serie di reati commessi.Erano giunti dall’estero ed in poco tempo stavano prendendo piede nella località alle pendici del Monta Amiata. I loro metodi però avevano fin da subito attirato le attenzioni della popolazione badenga e spinto i Carabinieri della locale Tenenza ad indagare per verificare che non vi fossero anomalie.Una indagine complessa, fatta di numerose testimonianze, accertamenti documentali, incroci di dati. Il quadro che è venuto fuori è a tinte fosche: l’utilizzo di pendolini per la visita ai pazienti, la prescrizione di farmaci e diagnosi da parte di un medico non iscritto all’albo e quindi impossibilitato ad esprimere pareri ed ad esercitare la professione medica. Inevitabile il deferimento all’autorità giudiziaria ed all’albo professionale.