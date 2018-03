Il Parco Museo Minerario di Abbadia entra a far parte di ERIH

103 siti in tutta l’Europa per raccontare la storia dello sviluppo industriale del continente

Il polo museale badengo all’interno della rete europea del patrimonio storico industriale

Il Parco Museo Minerario entra a far parte di ERIH (European Route of Industrial Heritage), rete istituita nel 1999 capace di registrare già un enorme successo in termini di attrazione turistica.L'adesione a ERIH, che con i suoi 103 siti è presente in quasi tutti i paesi europei, racchiude molteplici vantaggi: per i membri coinvolti rappresenta una porta di ingresso al mercato turistico europeo, attraverso lo scambio reciproco di visibilità, con un notevole ritorno di immagine.Il network organizza mostre ed eventi e gestisce un sito regolarmente aggiornato e aperto alle comunicazioni dei vari membri.Le sue finalità sono volte ad accrescere l'interesse del pubblico per il patrimonio industriale e a valorizzare le specificità per la rigenerazione dell'economia locale e il rinforzamento identitario delle comunità.Tra gli altri benefici, ERIH agisce come forum internazionale per le persone coinvolte in ambito turistico, le quali possono beneficiare di scambi di competenza e di esperienza. Inoltre garantisce assistenza e supporto per accedere alle varie forme di finanziamento europeo, nazionale e locale.Un riconoscimento che rafforza il prestigio del Museo Minerario di Abbadia ed arriva in concomitanza dell'apertura di tre nuovi percorsi all'interno del Parco, dove sarà possibile per il visitatore ammirare dei formidabili esempi di architettura industriale, che rappresentano un vero fiore all'occhiello sia per la realtà di Abbadia San Salvatore che per la rete europea dei siti industriali. Al momento, il Museo ha raggiunto il 2° livello dei cinque stadi di membership di ERIH, ma la sfida è riuscire ad avanzare di grado ed essere protagonisti nella scena europea, a fronte dell'impegno che si sta spendendo da anni nella riqualificazione della propria eredità industriale e nell'innovazione.