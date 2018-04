Marco Casucci ed Elisa Montemagni (Lega): ''Fare chiarezza sulla discarica di Poggio alla Billa di Abbadia San Salvatore''

“La discarica di Poggio alla Billa, ubicata nel comune di Abbadia San Salvatore - affermano Marco Casucci ed Elisa Montemagni, Consiglieri regionali della Lega - è sotto la lente d’osservazione poiché ci sarebbe un progetto di ampliamento della stessa che, a detta di diversi comitati di zona, creerebbe non pochi problemi, visto che si conferirebbero circa 750.000 mc. di rifiuti su una superficie complessiva di 16 ettari.Inoltre - precisano gli esponenti leghisti - l’area in questione è tutelata ed è sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, trovandosi, tra l’altro, in prossimità del noto percorso della via Francigena.Per tutto ciò - sottolineano i rappresentanti del Carroccio - abbiamo deciso di predisporre un’interrogazione al Presidente Rossi ed alla Giunta in cui chiediamo se gli uffici preposti abbiano effettivamente approvato, nonostante i citati vincoli, il predetto progetto che tende ad incrementare il numero di scarti da depositare in discarica e quale sia, ad oggi, la reale situazione.Insomma - concludono Marco Casucci ed Elisa Montemagni -urge fare chiarezza in merito alla delicata questione.”