''Red carpet'' per le DOP e le IGP toscane: alla Mostra del Cinema di Venezia va in scena l'alta qualità

L’Unione regionale Cuochi Toscani e cinque consorzi di tutela di prodotti DOP e IGP insieme per promuovere le “Eccellenze Toscane”

Le eccellenze agroalimentari toscane saranno sempre più presenti nei “salotti buoni” del gusto e nei luoghi simbolo del Bel Paese. È di pochi giorni fa l'accordo tra l'Unione regionale Cuochi Toscani e cinque Consorzi di tutela di prodotti DOP e IGP toscani: Prosciutto Toscano DOP, Pecorino Toscano DOP, Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP, Finocchiona IGP e Olio Toscano IGP. L'accordo prevede l'utilizzo delle cinque “Eccellenze Toscane” negli eventi e negli appuntamenti in cui i cuochi toscani saranno impegnati in questo scorcio di fine anno, presentando piatti e ricette a base di prodotti regionali certificati e di alta qualità.La prima uscita dei cuochi toscani ha portato, in questi giorni, l'alta qualità toscana a Venezia in occasione della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Registi, attori, attrici e il mondo del grande cinema presenti al Lido hanno potuto, tra una proiezione e l'altra, gustare le DOP e le IGP toscane nella magica atmosfera della città lagunare, nell’area hospitality “Hollywood Celebrities Lounge” curata dall’Unione regionale Cuochi Toscani.“Siamo soddisfatti di questa nuova collaborazione - sottolinea Roberto Lodovichi, presidente dell’Unione regionale Cuochi della Toscana - che ci consentirà di portare la qualità dei nostri prodotti in alcune delle più importanti manifestazioni italiane. La buona cucina e l’eccellenza delle nostre produzioni agroalimentari, insieme, possono essere il valore aggiunto per promuovere e far conoscere il Made in Italy”.“È un accordo importante - sottolinea Andrea Righini, direttore del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP - perché ci consentirà di essere presenti in alcuni momenti salienti della vita culturale del nostro Paese ed è un ulteriore modo per promuovere la bellezza e la qualità dei prodotti che rappresentiamo”.“Questa prestigiosa collaborazione - sostiene Christian Sbardella, direttore marketing e comunicazione del Consorzio tutela Olio Toscano IGP - rappresenta un modo intelligente di valorizzazione sinergica del nostro olio, così come di molti altri prodotti simbolo dell’eccellenza toscana e italiana”.“Qualità chiama qualità - afferma Emore Magni, direttore del Consorzio Prosciutto Toscano DOP -. Per questo dalla bravura dei cuochi toscani e dall'eccellenza dei nostri prodotti e del nostro prosciutto può nascere solo un connubio positivo per tutti”.“Ogni giorno - dice Francesco Seghi, direttore del Consorzio di tutela della Finocchiona IGP - lavoriamo per far conoscere l'unicità dei nostri prodotti. Il fatto di trovare palcoscenici di grande prestigio che possano aiutare questo nostro impegno può essere un ulteriore elemento di crescita per i nostri Consorzi, ma credo anche per le iniziative con le quali collaboreremo”.“La passione, la ricerca della qualità e l'impegno per la promozione dell'unicità delle nostre carni - evidenzia Andrea Petrini, del Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP - sono il motore che muovono ogni giorno il nostro lavoro. L'accordo che abbiamo siglato è un ulteriore tassello che mettiamo in questo quadro nel quale ambiti e settori diversi dialogano per crescere insieme”.