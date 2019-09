Piazza grande di Cetona accoglie Crotone per il debutto del Girogustando d’autunno

Riprende in terra di Siena la rassegna di gemellaggi gastronomici

E’ piazza Garibaldi a Cetona a dare il via al Girogustando in terra di Siena, per l’autunno 2019. Giovedì 3 ottobre piazza Garibaldi, cuore del borgo accoglierà l’arrivo di un cuoco calabrese, Ercole Villirillo, co-protagonista nel primo della serie di gemellaggi gastronomici previsti per i prossimi due mesi. Il ristorante Da Ercole di Crotone farà visita infatti a Nilo Fastelli, anima dell’omonimo locale che dal 2012, accanto al bar dello Sport, prosegue nell’antica piazza Grande l’esperienza dell’Osteria vecchia di Cetona. Fastelli e Villirillo prepareranno il primo dei sette a 4 mani che la rassegna ideata da Confesercenti proporrà nei prossimi due mesi in provincia di Siena. Sette nuove e ghiotte occasioni per apprezzare lo spirito di confronto condiviso con Vetrina Toscana, il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza produzioni artigianali e territorio.In particolare, per il debutto Girogustando tornerà a Cetona dopo 11 anni dall’ultimo evento a 4 mani. Il cuoco ospite è celebre nelle sue terre per la “carbonara pitagorica”, addirittura diventata protagonista di un libro. Ancorato alla storia gastronomica della Costa Jonica, Villirillo prepara i suoi piatti ispirandosi alla tradizione del suo mare e degli antichi gozzi dei pescatori in cui lui stesso ha lavorato. Già coprotagonista di Girogustando nel 2007, Ercole Villirillo tornerà in terra di Siena con delizie crude e cotte del mar Jonio, maccheroncini al Muranera, cassata scomposta. Per contro, Nilo Fastelli ha in serbo capocollo al limone, ravioli, stracotto di chianina. Ad esaltare il contrasto di sapori vini rossi del Chianti classico (san Fabiano a Calcinaia) e bianchi di Calabria, serviti dai sommelier Fisar. La seconda tappa di Girogustando d’autunno in provincia di Siena arriverà il 22 ottobre, con la Vite di Bibbiena ospite alla locanda Sant’Agostino di San Gimignano. Tutti i dettagli su www.girogustando.tv “Girogustando – i cuochi d’Italia s’incontrano” è una serie di incontri tra cuochi del territorio italiano, in programma in ristoranti delle provincie di Siena, Arezzo e Grosseto. Nata e cresciuta per iniziativa di Confesercenti Siena, è da tempo una delle manifestazioni di punta di Vetrina Toscana, il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza filiera corta enogastronomica, qualità delle produzioni artigianali e territorio. Per l’edizione 2019 in terra di Siena si avvale del contributo di Camera di Commercio Arezzo Siena e del patrocinio di Regione Toscana e Comune di Siena. Sono partner Sinutriwells, Podere Pereto, Fisar, Consorzio Chianti Classico, Consorzio Vini Maremma Toscana; sono sponsor Pasquini, Enegan, Banca Mediolanum, Assicoop, Simply, Febal Casa. Tutti i dettagli ed i resoconti sulle passate edizioni sono disponibili su www.girogustando.tv