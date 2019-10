Navetta elettrica del gusto per il ritorno di Girogustando

Una Vite in Locanda: il Casentino a San Gimignano. In Sant’Agostino sapori toscani interpretati a 8 mani

I menu a 4 mani tornano a San Gimignano. Otto anni dopo, martedì 22 ottobre nel cuore antico della città turrita torna Girogustando: la rassegna di incontri tra cuochi d’Italia. Lo fa con un doppio debutto in uno degli spazi più suggestivi e intimi del centro storico, piazza Sant’Agostino. Sarà qui, di rimpetto alla omonima chiesa, che la Locanda di Sant’Agostino ospiterà il prestigioso evento enogastronomico.A 4 MANI. ANZI, OTTO. Il ristorante sangimignanese accoglierà ‘La Vite’, in arrivo per l’occasione da Bibbiena (Arezzo): insieme delizieranno gli ospiti con piatti tipicamente toscani, ricchi di gusto e realizzati secondo la tradizione. Secondo la consueta formula della manifestazione, in cucina sarà preparato un menu a quattro mani, che in realtà in questo caso saranno praticamente… otto. La cucina della Vite, infatti, annovera Cesare Ghelli, casentinese, e la compagna Barbara, di origine friulana, entrambi reduci ampie esperienze nel mondo della ristorazione, anche estere. In cucina alla Locanda, i due ospiti troveranno Admiranda Caca e Riccardo Mariottini. Insieme, i due ristoranti realizzeranno prelibatezze dell’accento marcatamente toscano, come il crostino nero ai fegatini, pici al ragù, stufato di manzo al vino rosso, fino a giungere al must dei cantucci alle mandorle con vinsanto. I sapori intensi e corposi saranno accompagnati dal Chianti Classico delle cantine Badia a Coltibuono.UN GIRO INFORMALE... ED ECOLOGICO. Gli incontro tra cuochi del 22 ottobre segnerà una originale variante sul copione consueto dei menu a 4 mani. In linea coni il clima salottiero della Locanda, i piatti condivisi saranno serviti con un percorso informale, che stimolerà i presenti a variare la compagnia nel corso della serata. L'innovazione nel copione comincerà già prima dell'evento: gli ospiti che lasceranno l’auto servendosi del parcheggio ‘Bagnaia’, potranno raggiungere la Locanda di Sant’Agostino (posta in Ztl) non a piedi bensì attraverso due nuovissime navette elettriche, predisposte dal partner della manifestazione Tosoni Auto. Grazie ad una Nissan leaf elettrica e ad una Nissan e-NV200 elettrica , chi sceglierà di vivere la serata a 4 mani del 22 potrà evitare l tratto di cammino pedonale e sperimentare i benefici del trasporto elettrico.Girogustando 2019: La Locanda di S.Agostino – San Gimignano ospita La Vite – Bibbiena (AR) - martedì 22 ottobre. Menu e programma completo su www.girogustando.tv