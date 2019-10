''Olio, sapore e salute'', a Siena una giornata dedicata all'oro verde toscano

Giovedì 31 ottobre in Camera di Commercio di Arezzo-Siena incontri con esperti e produttori, degustazioni, show cooking e screening gratuito dei nei con il personale medico specializzato di Lilt di Siena

Bontà che fa rima con prevenzione, qualità che è sinonimo di benessere; il tutto contenuto nel prodotto principe della dieta mediterranea e della produzione agroalimentare toscana e senese: l’olio extravergine di oliva. E proprio per esaltarne i valori l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena e Lilt di Siena, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e Confagricoltura Donna Toscana, promuovono la giornata: “Olio: sapore e salute” in programma per giovedì 31 ottobre. Dalle ore 10 nelle sale della Camera di Commercio di Siena incontri con esperti e produttori, degustazioni di olio, show cooking e screening gratuito dei nei con il personale medico specializzato della Lilt di Siena. Hanno aderito e parteciperanno all’evento anche i rappresentanti di Mens Sana Basketball Academy, Robur Siena, Emma Villas Volley, Ego Handball Siena.Il programma Dalle ore 10 screening gratuito dei nei e l’incontro “Da prodotto agricolo ad alimento” a cura del giornalista Maurizio Pescari, della nutrizionista Lilt Federica Mennillo e della chef e produttrice Carlotta Pometti. Dalle 11.30 “Alla scoperta dell’olio extravergine toscano” con degustazioni e incontro con i produttori mentre alle 14 la lezione/degustazione “L’olio in cucina, base di una corretta alimentazione” con la chef Carlotta Pometti e la nutrizionista Lilt Federica Mennillo.Incontro stampa Alle 11.30 la presentazione del progetto “Prevenolio” a cura della Lilt di Siena e l’incontro con la stampa; parteciperanno la presidente Lilt di Siena Gaia Tancredi, il presidente dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena Giuseppe Bicocchi, il presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi e la presidente di Confagricoltura Donna Toscana Emilia Nardi.