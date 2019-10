Siena, tutto pronto per ''Strade gialle''

Giovedì 31 ottobre nel centro storico di Siena per completare la giornata del Trekking Urbano

Tutto pronto per “StradeGialle – la zucca e i sapori d’autunno tra street e food”. Halloween infatti a Siena sarà di nuovo in compagnia del cibo di strada proposto dai ristoranti e pubblici esercizi della città. Ben 21 cucine del centro storico, ristoranti, osterie, pub, trattorie dalle 19 del 31 ottobre porteranno “fuori dall’uscio” proposte drink & food in tema con la serata. Come per la prima edizione, si rinnoverà anche la concomitanza con la Giornata Nazionale del Trekking Urbano.Cosa si potrà assaggiare? Tantissime le proposte, tra queste tortelli di zucca gialla, mela verde e cardamomo, gnocchi di zucca gialla con lardo di cinta senese, panino di zucca gialla con hamburger grigliato e pecorino di Pienza, trippa, pappa al pomodoro, salsiccia e fagioli, tortelli di ricotta, ribollita, crema di zucca gialla con calamari, polpo e seppia, pici fatti in casa, gnocchi di zucca gialla e ricotta, panzerotti fritti alla curcuma con ragù alla genovese e salsa verde, panino con filetto di maiale, fiori di zucca gialla.“StradeGialle – la zucca e i sapori d’autunno tra street e food” nasce nel 2016 e continua il suo percorso grazie ad una sinergia tra Confcommercio e Confesercenti Siena con Vetrina Toscana, l’iniziativa ha il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e la collaborazione del Comune di Siena. Tutti coloro che aderiscono e i piatti che propongono saranno presenti sulla mappa studiata ad hoc.Partecipano a Strade Gialle, La Salumeria di Bobbe e Davide in via Camollia, Da Enzo Al 22 in via Camollia, Cuoricino Gourmet in piazza Antonio Gramsci, Ristorante Bar La Favorita in piazza Matteotti, Gastronomia Morbidi in via Banchi di Sopra, Ristoratore Il Sasso in via Dei Rossi, Civico 6 in via Dei Rossi, Osteria Le Sorelline in via Dei Rossi, Ristorante Guido in vicolo Beato Pier Pettinaio, Cavallino Bianco in via Di Città, Il Particolare Di Siena in via Peruzzi, Il Vinaio Di Cane E Gatto in via Pagliaresi, Cor Magis in via del Porrione, la Grotta Gallo Nero in via del Porrione, Pastazuf in via Pantaneto, la Sosta Di Violante in via Pantaneto, Il Mugolone in via Dei Pellegrini, Il Masgalano in via Camporegio, Ristorante Alla Speranza in piazza del Campo, Osteria Del Bigelli in piazza del Campo, San Paolo Pub in vicolo di San Paolo.Tutto il dettaglio della manifestazione sulle pagine Facebook Confcommercio e Confesercenti Siena e sull’evento Fb StradeGialle, La Zucca e i Sapori d’Autunno tra Street & Food. C’è anche l’hashtag della manifestazione che è #Stradegialle2019.