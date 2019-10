''L’ingrediente perfetto'' è il Pecorino Toscano DOP

Domenica 3 novembre il Pecorino Toscano DOP protagonista su La 7

“L’ingrediente perfetto”. È questo il titolo della trasmissione in onda domenica 3 novembre alle ore 10.50 su La 7. Roberta Capua, conduttrice del format, ci accompagnerà nella sua cucina per presentare gli “ingredienti perfetti”, tra i quali troveremo anche il Pecorino Toscano DOP.Nel corso della puntata andrà in onda un servizio di approfondimento che mostrerà le fasi della produzione del Pecorino Toscano DOP, racconterà il lavoro del Consorzio di Tutela e ci porterà a conoscere l’allevamento e il caseificio di Salcis. L’azienda senese ha aperto le porte alla troupe televisiva, guidandola nel percorso che dal latte porta alla produzione del Pecorino Toscano DOP. A fare gli onori di casa, Antonio Morbidi, di Salcis e, per il Consorzio, il presidente Carlo Santarelli e Daniele Corti.