Inizia sabato la Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Giovanni d’Asso

Trentaquattresima edizione della celebre manifestazione che si svolge ogni anno nel 2° e 3° week end di novembre

Inizia sabato 9 novembre, la trentaquattresima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d’Asso nel comune di Montalcino.Un ricco programma di eventi accoglierà i visitatori nei due week end centrali di novembre (9-10 e 16-17) che, oltre a poter acquistare il “Diamante Bianco”, troveranno degustazioni, mercatini di prodotti tipici, mostre d’arte, rievocazioni storiche in abiti d’epoca, spettacoli itineranti e, naturalmente, forniti stand gastronomici con i prodotti del distretto rurale di Montalcino e Cene di Gala.Il brindisi di apertura è fissato alle ore 10 con l’apertura dello “Square Food”in piazza Gramsci, la nuova tensostruttura che ospita i principali stand gastronomici con i prodotti del territorio. Con il via ufficiale prende vita anche il mercatino lungo le vie del borgo con i prodotti tipici.Sono tre i punti vendita dove acquistare il Tartufo Bianco delle Crete Senesi, due sono posti all’interno del Castello di San Giovanni d’Asso (uno accanto alla Sala del Camino e l’altro nel Museo del Tartufo), il terzo si trova nella sede dell’associazione tartufai sulla via principale. Tutti i tartufi sono esclusivamente a km 0, è questa la caratteristica della festa.Per i pranzi (e le cene) oltre allo Square Food, sono disponibili lo stand gastronomico gestito direttamente dalla Pro Loco di San Giovanni d’Asso e i ristoranti del paese.Sabato mattina dalle ore 10 fino alle 12 è possibile visitare una cantina degustando due tipologie di doc Orcia e crostini al Tartufo Bianco delle Crete Senesi. La cantina selezionata per sabato 9 è la Fattoria del Colle di Donatella Cinelli Colombini.Alle ore 11, nella Sala del Camino inizia l’atteso convegno per imparare a riconoscere il vero tartufo dai prodotti con aromi sintetici che si trovano comunemente in vendita.Alle 15 protagonista diventa l’Orto di Sesto con due iniziative molto diverse fra loro. Mentre si può partecipare alla simulazione della “Cerca” con i tartufai, nell’anfiteatro si esibisce il gruppo corale “Gialuth” di Roveredo in Piano (Pordenone) con un repertorio che comprende musica sacra e contemporanea e colonne sonore di film.Per chi resta nel borgo, la Sala del Camino all’interno del Castello ospita, alle 16, la degustazione guidata di ricotta, cioccolato fondente con tartufo bianco e Passito in abbinamento (è gradita la prenotazione).Alle 20, nel Castello, l’attesa Cena di Gala con il ristorante stellato “La Parolina” è già sold out. Ci sono ancora posti disponibili, invece, per la Cena di Gala di sabato 16 novembre “Tartufo vista Mare” con Luca Biancucci, executive chef di Cantine Avignonesi che ripropone il suo abbinamento tartufo bianco con crostacei e pesce che tanto successo ha avuto nella passata edizione.Alle 22 si chiude la giornata di esordio della festa con la prima edizione di “Tartufo Cocktail Party”, nel Castello di San Giovanni d’Asso, con i drink preparati dai barman acrobatici Mixologists e il DjSet di Giovanni Deidda.Domenica 10 novembre, si inizia da Siena con la partenza dalla stazione ferroviaria (8,50) del “Treno Natura”, il convoglio d’epoca che attraversa la Val d’Arbia, Monte Antico, la Val d’Orcia e le zone del Brunello, le Crete Senesi per arrivare a San Giovanni d’Asso attraversando paesaggi rurali fra i più ammirati al mondo.Stand, mercatino e Square Food aprono intorno alle ore 10,30 e alle ore 11 si può vivere la suggestiva esperienza della “Cerca” andando con i tartufai ed i loro cani nei boschi vicini a San Giovanni d’Asso (è gradita la prenotazione).Assolutamente da non perdere, è la 23esima edizione del concorso “Sapori Senesi” per premiare il miglior formaggio pecorino in collaborazione del Consorzio Agrario Provinciale di Siena. Nella sua versione a “latte crudo” offre un’incredibile qualità e varietà di sapori ed aromi. La degustazione guidata (su prenotazione) è fissata alle 11 nella Sala del Camino all’interno del Castello.Per la prima volta San Giovanni d’Asso ospita i falconieri di Zefiro Falconeria che dalle ore 12 alle 15,30 proporranno uno spettacolo itinerante per far conoscere quest’antica arte giunta a noi direttamente dal Medio Evo. Dalle 13,30 sarà attivo anche un laboratorio per avvicinare i bambini all’affascinante mondo della falconeria.Alle ore 13 sfilano per le vie di San Giovanni d’Asso i figuranti con costumi storici della Contrada di Santa Maria che partecipano al Palio dei Borgia che si svolge a Nepi.Il Castello di San Giovanni propone due degustazioni guidate per il pomeriggio di domenica. Si Inizia alle 15 con “Wine Tasting Experience”, in collaborazione con il Consorzio del vino Doc Orcia e l’abbinamento con il tartufo bianco. Alle 17, invece, il Diamante Bianco si accompagnerà con i migliori formaggi Pecorini senesi.Alle ore 18 un appuntamento molto importante per gli oltre trecento tartufai dell’associazione senese: una tavola rotonda con esponenti di tutte le istituzioni per valutare le nuove proposte di legge che riguardano la coltivazione del tartufo.Durante i due week end della festa sono aperte due mostre d’arte: La Sala del Camino del Castello, ospita “Punto di Vista” dell’artista contemporanea senese Rita Rossella Ciani. Sue opere sono presenti in chiese e palazzi italiani ed esteri grazie alla sua collaborazione con la vetreria artistica “La Diana”. Il suo percorso artistico è ricco di commissioni di opere sacre e laiche come la Lancia d’oro delle Giostra del Saracino di Arezzo, il Gonfalone per la confraternita dei Laici di Arezzo, fino alla dipintura del Palio di Siena nel 2006.La splendida San Pietro in Villore, la chiesa più antica di San Giovanni d’Asso (il primo nucleo risale al 700 DC), ospita invece una Personale dedicata a Pier Luigi Olla, noto artista contemporaneo che porta avanti ed insieme rinnova l’antica tradizione della scultura e dell’oreficeria senese. Fra le tante importanti opere ricordiamo la dipintura del Palio del 1976 e i Masgalani d’argento per molti Palii.La Mostra mercato di San Giovanni d’Asso offre due week end (9-10 e 16-17 novembre) per degustare, acquistare, conoscere e anche cercare direttamente questo prezioso fungo ipogeo. Insieme al tartufo bianco delle Crete Senesi, i visitatori potranno conoscere e apprezzare le altre grandi eccellenze di questo territorio come l’olio extravergine di oliva, il formaggio pecorino, il vino della Doc Orcia, il Brunello di Montalcino, il miele. Dalla “cerca” del tartufo e le visite al museo a lui dedicato, al giro dei frantoi, al cibo di strada, tutto è stato pensato per condurre i visitatori all’interno di un territorio unico, ricco di tradizioni, prodotti di qualità e di una ruralità ancora genuina dove l’uomo è protagonista.Il programma completo è sul sito www.tartufodisangiovannidasso.it . Per informazioni sul programma completo e prenotazioni contattare il 349 7504247 (segreteria organizzativa).