Ad Asciano la consegna dei riconoscimenti ai migliori formaggi a latte crudo in Italia

Sabato 23 novembre a Palazzo Corboli la quarta edizione del Premio Nazionale “Crudi in Italia” organizzato dall’Associazione Cuochi Alta Etruria in collaborazione con il Comune di Asciano

Asciano capitale italiana delle eccellenze di gusto con la premiazione del miglior prodotto caseario a latte crudo che avverrà sabato 23 novembre nell’ambito del premio “Crudi in Italia” una giornata interamente dedicata ai prodotti d’eccellenza che si svolgerà a Palazzo Corboli.Il Premio Crudi in Italia, giunto alla quarta edizione e organizzato dall’Associazione Cuochi Alta Etruria in collaborazione con il Comune di Asciano, è una delle più importanti istituzioni per la valorizzazione e sensibilizzazione di allevamento, metodi di produzione del latte, qualità e aspetto nutrizionale del prodotto finito, oltre ai relativi successivi utilizzi, anche nell’ottica della “filiera corta” e della tracciabilità del prodotto a latte crudo. Tra gli Enti sostenitori del "Premio Crudi in Italia" c’è anche il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. Questa manifestazione ha potuto registrare una crescita esponenziale inarrestabile. I dati indicano che il numero di partecipanti è passato dalle iniziali 27 aziende alle 89 dell’ultima edizione mentre per i prodotti in gara la crescita è stata a dir poco lusinghiera: da 73 a oltre 197 campioni. Per la valutazione dei prodotti ogni anno viene riunito il “gruppo di valutazione scientifico-organolettica dei prodotti di eccellenza” con il compito di vagliare le proprietà organolettiche delle specialità a confronto, a cui fanno seguito una serie convegni di approfondimento sui protocolli di produzione. A fare cassa di risonanza alle finalità morali di questa iniziativa è da sottolineare inoltre, la totale gratuità della manifestazione. Nessuna quota d’iscrizione è richiesta alle aziende partecipanti e nessun biglietto a carico del pubblico invitato alle degustazioni.Premiazione e non solo nella giornata dedicata ai derivati del latte di alta qualità; dalle ore 10 il convegno dibattito “Formaggio: Alimentazione e Benessere; latte crudo valore per ambiente e salute”; alle 12.30 la degustazione dei crudi a concorso e a seguire il pranzo conviviale. Alle ore 17.30 la cerimonia di attribuzione dei riconoscimenti e alle ore 19.00 la degustazione dei crudi a concorsoPer concludere non poteva mancare la nota di colore con una cena intitolata “50 sfumature di bianco”. Il meglio della creatività gastronomica affidata alla sensibilità e all’esperienza degli chef toscani che per l’occasione daranno sfogo alla loro fantasia per realizzare pietanze a base di formaggi a latte crudo.