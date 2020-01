Per Consorzio Chianti Colli Senesi al via la quinta edizione di Wine&Siena

Organizzato dal Merano WineFestival, insieme alla Confcommercio di Siena, Camera di Commercio Siena - Arezzo e Comune di Siena, Wine&Siena è l’evento che inaugura la stagione di appuntamenti enogastronomici del 2020, celebrando Siena, città simbolo della viticultura italiana e delle sue eccellenze vitivinicole.Un evento in cui la città diventa protagonista, immergendo produttori e visitatori in un’atmosfera unica al mondo, dove la storia della terra si rispecchia nei luoghi: Rocca Salimbeni, sede del Banca Monte dei Paschi, Palazzo Pubblico, Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, Palazzo del Rettorato, Palazzo Squarcialupi e Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Quest’anno poi, per la prima volta, il percorso enogastronomico si terrà nel Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala.Per il Consorzio Chianti Colli Senesi saranno cinque le aziende presenti in degustazione al bancone consortile presso gli spazi del complesso del Santa Maria della Scala: Castel di Pugna, Allegretti, La Selva - Istituto Tecnico Agrario di Siena, Montepescini e Consorzio Agrario di Siena.