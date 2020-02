Vino Nobile di Montepulciano: da sabato in Fortezza torna l’Anteprima

Nella Fortezza e nell’Enoliteca attesi migliaia di winelovers in tre giorni le aziende presenteranno le ultime annate in commercio

Al via sabato 15 febbraio la nuova edizione dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano che quest’anno è in programma fino al 20 febbraio nella Fortezza di Montepulciano con circa 50 aziende partecipanti per far conoscere le nuove annate di vini in commercio da quest’anno, il Vino Nobile 2017 e la Riserva 2016. Una passerella internazionale per una delle prime Docg italiane che in questi giorni sarà apprezzata da operatori, giornalisti e soprattutto dai winelovers. «Un evento che di anno in anno cresce e che per questa edizione tocca nuovi record – commenta il presidente del Consorzio, Andrea Rossi – l’Anteprima d’altronde non è solo una passerella per i nostri prodotti, ma una meravigliosa vetrina per tutta la città, una festa vera e propria che vogliamo che tutti possano godere nelle sue tante sfaccettature».Il programma. La prima giornata dell’Anteprima sarà quella di sabato 15 febbraio con apertura dei banchi in Fortezza dalle 15 alle 18.30. Si prosegue domenica 16 e lunedì 17 febbraio dalle 11 alle 18.30. In questi giorni, oltre agli operatori su invito, potranno accedere ai banchi d’assaggio anche gli appassionati. L’Anteprima poi proseguirà solo per la stampa internazionale (oltre 100 giornalisti da tutto il mondo) giovedì 20 febbraio quando sarà annunciato anche il rating alla vendemmia 2019. Domenica 16 febbraio, alle 16, presso l’Enoliteca avverrà la premiazione del concorso Belle Vetrine.Orfeo: Rosso di Montepulciano e Amaro Santoni si incontrano per la prima volta. E’ il nuovo cocktail pensato dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano per esaltare tutte le qualità di un vino prestigioso come il Rosso di Montepulciano Doc. Un modo nuovo e dinamico di assaporare un vino con profonde radici storiche che, grazie alle proprie caratteristiche, risulta sempre moderno e adatto a soddisfare anche i più esigenti gusti contemporanei. Ideato dal master mixologist Danny Del Monaco, Orfeo è nato dalla collaborazione con la società Gabriello Santoni, prestigiosa azienda di Chianciano Terme, produttrice di liquori e distillati fin dal 1957. Nel calice, infatti, il Rosso di Montepulciano si fonde armonicamente con l’Amaro Santoni, in una sinfonia di aromi e sapori, espressione di un territorio unico e straordinario. Il nome del cocktail è un omaggio al personaggio più illustre di Montepulciano, Angelo Poliziano, uno dei più grandi poeti del Rinascimento che tra il 1479 e il 1480 compose l’opera teatrale dal titolo “Fabula di Orfeo”. Il cocktail sarà tra i protagonisti dell’Anteprima e potrà essere degustato nel fine settimana sia nell’Enoliteca del Consorzio, in Fortezza, che in alcuni locali della città e del territorio.“Le belle vetrine”. Promosso dalla Pro Loco di Montepulciano torna come ogni anni il concorso riservato ai commercianti e gli artigiani del centro storico e delle sue immediate vicinanze che sono stati invitati ad allestire le proprie vetrine e botteghe ispirandosi al Vino Nobile di Montepulciano. Tema di questa edizione saranno “I personaggi famosi che hanno calcato il suolo Poliziano nel corso del tempo”. I personaggi che hanno avuto un legame con la città del Vino Nobile di Montepulciano dovranno dunque ispirare la composizione della vetrina dell’edizione 2020 del concorso. Domenica 16 febbraio, alle 16, si svolgerà la premiazione presso l’Enoliteca, in Fortezza.Le aziende partecipanti. Antico Colle, Azienda Agricola Tiberini, Bindella, Boscarelli, Canneto, Cantina Chiacchiera, Cantina Del Giusto, Carpineto, Casa Vinicola Triacca, Contucci, Croce di Febo, De' Ricci, Dei, Fanetti, Fassati, Fattoria del Cerro, Fattoria della Talosa, Fattoria Svetoni, Gattavecchi, Godiolo, Icario, Il Macchione, Il Molinaccio, La Braccesca, La Ciarliana, La Combarbia, Le Berne, Le Bertille, Lombardo, Lunadoro, Manvi, Metinella, Montemercurio, Nottola, Palazzo Vecchio, Podere Casa al Vento, Podere Casanova, Podere della Bruciata, Poliziano, Romeo, Tenuta Gracciano della Seta, Tenuta Trerose, Tenuta Valdipiatta, Vecchia Cantina, Villa S. Anna.Per maggiori informazioni sull’Anteprima, sugli eventi collaterali e sui pacchetti di soggiorno è possibile consultare il sito www.anteprimavinonobile.it