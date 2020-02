Anteprima Vino Nobile di Montepulciano: in Fortezza è già record

A Montepulciano fino a lunedì il grande evento della Docg con tanti winelovers

E’ già record per la nuova edizione dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano che ha preso il via sabato 15 febbraio nella Fortezza di Montepulciano con oltre la metà dell’intera denominazione, per far conoscere le nuove annate di vini in commercio da quest’anno, il Vino Nobile 2017 e la Riserva 2016. «Un sold out non solo per l’evento in sé, ma per tutto l’indotto turistico del territorio e di Montepulciano – commenta il presidente del Consorzio, Andrea Rossi – ogni anno registriamo oltre 3 mila presenze dando la possibilità a tanti operatori e appassionati di poter godere della nostra città in un periodo meno battuto».Il programma. L’Anteprima prosegue domenica 16 e lunedì 17 febbraio dalle 11 alle 18.30. In questi giorni, oltre agli operatori su invito, potranno accedere ai banchi d’assaggio anche gli appassionati. L’Anteprima poi proseguirà solo per la stampa internazionale (oltre 100 giornalisti da tutto il mondo) giovedì 20 febbraio quando sarà annunciato anche il rating alla vendemmia 2019. Domenica 16 febbraio, alle 16, presso l’Enoliteca avverrà la premiazione del concorso Belle Vetrine.Orfeo: Rosso di Montepulciano e Amaro Santoni si incontrano per la prima volta. Da sabato è possibile anche degustare Orfeo, il nuovo cocktail pensato dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano per esaltare tutte le qualità di un vino prestigioso come il Rosso di Montepulciano Doc. Un modo nuovo e dinamico di assaporare un vino con profonde radici storiche che, grazie alle proprie caratteristiche, risulta sempre moderno e adatto a soddisfare anche i più esigenti gusti contemporanei. Ideato dal master mixologist Danny Del Monaco, Orfeo è nato dalla collaborazione con la società Gabriello Santoni, prestigiosa azienda di Chianciano Terme, produttrice di liquori e distillati fin dal 1957. Nel calice, infatti, il Rosso di Montepulciano si fonde armonicamente con l’Amaro Santoni, in una sinfonia di aromi e sapori, espressione di un territorio unico e straordinario. Il nome del cocktail è un omaggio al personaggio più illustre di Montepulciano, Angelo Poliziano, uno dei più grandi poeti del Rinascimento che tra il 1479 e il 1480 compose l’opera teatrale dal titolo “Fabula di Orfeo”. Il cocktail sarà tra i protagonisti dell’Anteprima e potrà essere degustato nel fine settimana sia nell’Enoliteca del Consorzio, in Fortezza, che in alcuni locali della città e del territorio.Per maggiori informazioni sull’Anteprima, sugli eventi collaterali e sui pacchetti di soggiorno è possibile consultare il sito www.anteprimavinonobile.it