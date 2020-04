Coronavirus, l'assessore regionale Remaschi invita i cittadini ad acquistare prodotti agroalimentari toscani

“Quando fate la spesa, in questi momenti così difficili, ricordate di acquistare prodotti agroalimentari toscani. Avrete più garanzie di qualità e di salubrità e, allo stesso tempo, aiuterete i nostri agricoltori”. E’ l’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi a lanciare questo invito rivolgendolo a tutti i cittadini toscani.“La priorità assoluta – sottolinea l’assessore – in questo fase di emergenza Covid-19, è quella di restare a casa e di seguire le disposizioni dei decreti. Ma nel momento in cui fate la spesa, nella grande distribuzione, nei negozi di vicinato, oppure utilizzando la possibilità di averla a domicilio, tenete presente l’importanza di acquistare prodotti della nostra terra”.“I prodotti agroalimentari toscani – sono ancora parole dell’assessore - non hanno bisogno di presentazione: sono conosciuti per l’attenzione alla qualità, per la genuinità, per essere espressione dell’identità dei territori da cui provengono. In questo momento acquistarli significa sostenere questo comparto di eccellenza della Toscana, ma anche lanciare un messaggio di speranza ai nostri produttori. Ogni acquisto, anche piccolo, è un segnale che rafforza il comparto e alimenta la fiducia”.