Finocchiona IGP: l'ingrediente perfetto in tv nello show cooking di Roberta Capua su La7

Domenica 24 maggio, in una splendida cornice immersa nel verde della campagna romana, Roberta Capua aprirà le porte della sua cucina per svelarci l’“ingrediente perfetto” per la preparazione di piatti semplici, gustosi e naturalmente sani: la Finocchiona IGP.Si tratta del programma di La7 "L'ingrediente perfetto", il primo show cooking a tornare in onda in televisione dopo l’emergenza coronavirus.La Finocchiona IGP sarà introdotta da un servizio filmato sul territorio che ne racconterà la storia, la filiera produttiva e qualche piccola curiosità. Il presidente del Consorzio Alessandro Iacomoni sarà intervistato durante le riprese negli stabilimenti della Val di Chiana, nei quali verrà illustrato il processo produttivo della Finocchiona IGP in tutte le sue fasi.La Capua si dedicherà poi alla preparazione di una ricetta a base di Finocchiona IGP, e ne verranno spiegate l’importanza e le proprietà per quanto concerne il suo caratteristico gusto e le sue note speziate, raccontando le qualità della Finocchiona IGP nella preparazione di piatti sfiziosi.“Siamo molto soddisfatti per la partecipazione della Finocchiona IGP al programma di La7 “L’Ingrediente Perfetto”, in quanto il format dà la possibilità di illustrare al meglio quelli che sono i valori del nostro Consorzio: l’importanza del territorio, della tradizione e la qualità certificata della nostra Finocchiona IGP, che oltre ad essere regina indiscussa del tagliere, è anche un prezioso ingrediente in una dieta equilibrata e ricca di gusto”, spiega Alessandro Iacomoni, presidente del Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP.Il Consorzio di tutela della Finocchiona IGP - Il Consorzio tutela, nato nel 2015 per valorizzare, promuovere e tutelare la Finocchiona IGP, riunisce oggi 41 produttori che esportano il meglio del Made in Italy in oltre 30 paesi del mondo. La valorizzazione, la promozione e la tutela della Finocchiona IGP, in Italia e all’estero, sono attività fondamentali portate avanti ogni giorno. Il Consorzio garantisce che ogni Finocchiona con marchio IGP sia: prodotta in Toscana; controllata in ogni fase della produzione grazia ad un organismo di controllo terzo; di altissima qualità, grazie a una ricetta tradizionale, semplice e genuina, che si tramanda di generazione in generazione; riconoscibile e unica per il caratteristico gusto e profumo di finocchio. I consumatori, grazie all’attività del Consorzio e al marchio IGP, hanno la sicurezza di portare sulla tavola un prodotto dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto.