A Siena notte magica il 10 agosto con ''Calici di Stelle''

Per la notte di San Lorenzo, lunedì 10 agosto, torna anche a Siena l’atteso appuntamento con “Calici di Stelle”.L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino, di cui il Comune di Siena è stato tra i primi fondatori, e dal Movimento Turismo del Vino "quest’anno vede la partecipazione collaborativa delle associazioni Confcommercio e Confesercenti – informa l’assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli -, così da coinvolgere i ristoratori del centro storico che proporranno una cena/piatto ed una degustazione vino dedicata all’evento che, anche per questa edizione, apre le porte ai sui meravigliosi spazi museali".Una nuova formula, capace di attivare più sinergie per invogliare cittadini e turisti a passare una serata diversa abbinando alle eccellenze dell’enogastronomia del territorio senese i luoghi simbolo della cultura della città: il Museo Civico e i Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico, il Complesso museale Santa Maria della Scala, con relative mostre ivi allestite e la Galleria Cesare Olmastroni a Palazzo Patrizi che, per l’occasione apriranno gratuitamente al pubblico in orario 21-24.