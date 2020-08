Calici di Stelle a Siena: musei aperti e 26 ristoranti con menù speciale

Una serata speciale tra cultura e buon vino: il 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, torna l’atteso appuntamento con “Calici di Stelle” che Siena celebrerà con un ricco programma di appuntamenti.L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino, di cui il Comune di Siena è stato tra i primi fondatori, e dal Movimento Turismo del Vino vedrà l’apertura straordinaria dalle 21 alle 24 dei luoghi simbolo della cultura della città: il Museo Civico e i Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico, il Complesso museale Santa Maria della Scala, con relative mostre e la Galleria Cesare Olmastroni a Palazzo Patrizi per una serata all’insegna dell’eccellenza vinicola e culturale di cui il territorio senese è particolarmente ricco.Non solo, l’edizione 2020 di Calici di Stelle presenta anche un’importante novità: grazie all’accordo tra amministrazione comunale, Confcommercio e Confesercenti sono stati coinvolti i ristoratori cittadini che prepareranno un menù o un piatto, abbinati a vini del territorio, dedicati all’evento per una cena ‘stellare’.Questo l’elenco dei 26 ristoranti che hanno aderito all’iniziativa: Bar Il Palio, Trattoria La Porticina, Ristorante La Miniera, Grand Hotel Continental – Ristorante Sapordivino, Enogastronomia Morbidi, Osteria il Vinaio di Bobbe e Davide, Ristorante Il Sasso, Ristorante Bar La Favorita, Ristorante Da Enzo, Ristorante da Michele, Grotta Santa Caterina Da Bagoga, Compagnia dei Vinattieri, Ristorante TAR-TUFO, Piripì Urban Food, Da Enzo al 22, Rombo e Vas, Ristorante il Masgalano, Ristorante San Domenico, Trattoria la Torre, Osteria Pizzeria Nonno Mede, Trombicche, Il Bandierino, Ristorante Al Mangia, Caffè Ristorante Berta, Osteria degli Svitati, Trattoria Pizzeria al Pozzo.