Roberto Salvini (Patto per la Toscana): ''Lâ€™unica via di uscita dalla crisi economica Ã¨ la filiera corta''

Roberto Salvini (Patto per la Toscana): ''L’unica via di uscita dalla crisi economica è la filiera corta''

Il consigliere regionale Gruppo misto e candidato Presidente per il Patto per la Toscana: ''Chi amministra ha il compito di prevenire le criticità e non di verificarle e commentarle dopo''



L’unica via di uscita dalla crisi economica, è la filiera corta, in primis con il rilancio di un’agricoltura moderna e sostenibile. È quanto afferma il consigliere regionale Roberto Salvini (Gruppo misto), candidato Presidente alla prossima tornata elettorale con la lista Patto per la Toscana.



«Sono anni che, anche attraverso i miei atti presentati in Consiglio, propongo di diversificare la produzione, puntando su filiera corta e il chilometro zero, creando un’economia circolare interna – spiega Roberto Salvini –. L’emergenza Coronavirus ha messo ancora più in luce un problema che tuttavia ha radici lontane. La moneta circolante e la ricchezza prodotta dal Paese, è da troppo tempo largamente inferiore alla quantità necessaria per mantenere il lavoro. Con la poca ricchezza prodotta, non si può più vivere comprando dall’estero. Il commercio è sovradimensionato rispetto al settore produttivo, quindi il sistema non potrà reggere. Nonostante i capitali iniettati, tante categorie sono allo stremo. Chi amministra ha il compito di prevenire le criticità e non di verificarle e commentarle dopo.



Abbiamo bisogno che la gente spenda per far ripartire l’economia e non possiamo più puntare solo su turismo e commercio – continua il consigliere e candidato presidente – Per far fronte a questo problema, è necessario puntare sulla filiera corta, sulla produzione locale, rilanciando in primis l’agricoltura sostenibile. Ciò non vuol dire tornare indietro, anzi: dobbiamo puntare alle moderne tecnologie che garantiscano qualità, abbassamento dei costi e innalzamento della produzione, come la meccanizzazione agricola e l’idroponica, una visione della caccia come complemento alla gestione degli equilibri produttivi e ambientali. Cosa che del resto hanno capito in altre parti del mondo. Non possiamo rimanere indietro».