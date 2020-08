OrtoMangione, il 1Â° orto collettivo di Siena: al via la nuova campagna di adesioni e tanti incontri all'aperto

Porte aperte ogni sabato di settembre dalle 10:00 alle 12:00 a OrtoMangione (Montalbuccio) per conoscere il progetto e scoprire come aderire

Questo settembre inizia il secondo anno di attività di OrtoMangione, progetto nato dalla cooperativa MondoMangione, attiva sul territorio da 15 anni a sostegno di un'economia solidale e partecipata. Aderire al progetto significa condividere oneri e benefici dell'attività agricola, e ritirare la propria razione di verdure di stagione, locali e freschissime ogni settimana per tutto l'anno. L'orto è strutturato come una C.S.A. (Comunità che Supporta l'Agricoltura), dove ognuno può dare una mano in campo e partecipare attivamente. In questi giorni si festeggia il primo compleanno, con un evento all'aperto riservato ai soci e alle loro famiglie.Ogni sabato di settembre l'orto è aperto alle visite degli interessati, dalle 10:00 alle 12:00, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Queste occasioni d'incontro sono pensate per accogliere nuovi aspiranti co-produttori e illustrare al meglio il progetto e le modalità di adesione, immersi nei colori delle verdure estive e in compagnia degli animali che cooperano al mantenimento di fertilità e biodiversità. Per informazioni dettagliate sul progetto visitate https://www.mondomangione.it/ortomangione Ortomangione è in Strada di Casciano, a Montalbuccio, Siena (Google plus-code: 878P+G9).