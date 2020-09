Tartufi, Scaramelli (Italia Viva): ''Al fianco sempre dei tartufai senesi''

"In questi anni hanno lavorato bene. Non devono essere danneggiati"



"L'orto del vicino è sempre più verde? Sarà, ma ciascuno zappi il proprio e ne prenda il raccolto. Se alcuni lo hanno più florido forse hanno lavorato più e meglio in questi anni. Improponibile una legge che li danneggi". A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, e candidato per la provincia di Siena, che interviene sulla polemica sollevata dai tartufai delle vallate aretine che, avendo finito le risorse dei loro terreni, si vorrebbero spostare nel senese.



"Gli aretini si scordino i tartufi bianchi delle Terre di Siena" chiosa Scaramelli oggi al fianco dell'associazione tartufai senesi. Nell'incontro pomeridiano a Montalcino, Scaramelli ha condiviso le istanze e si è reso disponibile ad assumere le difese dei tartufai senesi.



"Italia Viva ed io stesso saremo - conclude Scaramelli - la garanzia contro ogni proposta di legge contro i tartufai senesi".