Dall’11 al 17 ottobre uno spot sulle reti Mediaset per esaltare territorio e vino

“Vino Nobile di Montepulciano: un calice di bellezza”. E’ questo il claim della campagna pubblicitaria che dall’11 ottobre porterà il territorio di Montepulciano insieme alla sua Docg alla ribalta su tutti i canali Mediaset. Uno spot di 15 secondi che andrà in onda in varie fasce della giornata, nel quale si punta sul binomio di eccellenze della cittadina toscana. Un progetto in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Montepulciano che nell’anno della pandemia mira ad arrivare ai consumatori nazionali. «Montepulciano è Vino Nobile e viceversa, il tutto sullo sfondo della Toscana, questo è il punto da cui si è sviluppato un ampio progetto di promozione sui principali media nazionali in stretta collaborazione con il nostro Comune – commenta Andrea Rossi, presidente del Consorzio di tutela –. L’obiettivo è quello di avvicinare il consumatore nazionale che per noi è fondamentale e che in questa annata così particolare ha avuto modo di riscoprire le eccellenze italiane, tra cui appunto la nostra città e i nostri vini».Lo spot in onda. Dall’11 al 17 ottobre come detto le reti televisive di Mediaset passeranno varie volte lo spot di 15 secondi. Una ampia carrellata di immagini che partendo dalle vigne raggiunge il centro storico visto dal drone, per poi spostarsi in una sala degustazione dove si brinda con il Vino Nobile di Montepulciano. Nel testo dello spot si parla di eccellenza paesaggistica, storica, tradizionale e naturalmente vitivinicola. Il senso è infatti quello di esaltare il forte legame che da sempre caratterizza Montepulciano tra arte, storia e vino. Il progetto è in collaborazione con il Comune di Montepulciano e mira appunto a raggiungere un pubblico giovane per lo più, quello dei millennials, e nazionale.Da Mediaset a Lonely Planet: un piano promozionale di grande prestigio. Lo spot che andrà in onda dall’11 ottobre su Mediaset non sarà il primo intervento sui media nazionali, ma fa parte di un ampio progetto di promozione territoriale condiviso tra Comune di Montepulciano e Consorzio. Nei giorni scorsi infatti una puntata del famoso e apprezzato programma di Rete 4, Donnavventura, era stata dedicata proprio a Montepulciano con un ampio focus sulle cantine e sulla importanza del Vino Nobile per la città. Sempre Mediaset ha dedicato un ampio reportage a Montepulciano nel suo Tgcom 24. Nel mese di luglio-agosto è uscito inoltre un intero speciale su Lonely Planet, il gruppo storico per le guide turistiche che ha dedicato in allegato alla rivista una monografia al territorio della Valdichiana senese e ai suoi prodotti di eccellenza, tra i quali appunto il Vino Nobile. Qualche settimana fa ha spopolato un servizio sul Tg1 Economia nel quale si prendeva Montepulciano come esempio di enoturismo in Italia; domenica scorso il Tg2 ha dedicato alle cantine storiche del paese un servizio nella rubrica Week end.