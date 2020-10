Festa dell’Olio Novo di Podere, a Castelmuzio e a Trequanda si torna a celebrare l’olio novo

Nel massimo rispetto delle norme anticovid, il Comune di Trequanda organizza, per le giornate dell’11 e del 18 ottobre, rispettivamente a Castelmuzio e a Trequanda, la Festa dell’Olio Novo di Podere

Un appuntamento che non poteva assolutamente mancare nella tradizione del Comune. Per celebrare l’olio extravergine di oliva toscano, l’edizione 2020 della Festa dell’olio Novo di Podere è stata organizzata nel massimo rispetto delle norme anticontagio, in due date: domenica 11 ottobre nel centro storico di Castelmuzio e domenica 18 ottobre nel centro storico di Trequanda.Domenica 11 ottobre, la festa dell’olio a Castelmuzio prende il via alle ore 8:30 con la passeggiata libera “Camminando tra gli olivi” di circa 5 km con ritrovo in piazza IV Novembre. Dalle ore 10 (con cadenza oraria) verranno organizzate delle visite guidate a tema, che spazieranno dalle percezioni sensoriali e i profumi dell’olio extravergine d’oliva nuovo di qualità con gli assaggiatori Aicoo e/o assaggiatori professionisti, alla storia e storie di Castelmuzio con visita al Museo della Compagnia. Dalle 9 alle 19, per le vie del borgo e nel centro storico saranno allestiti i mercatini con esposizione e vendita dei prodotti di olio locali e prodotti enogastronomici. Menù speciali a base di Olio Novo al ristorante Casalmustia (0577.665166) e al ristorante La Cucina della Moscadella (0577.665516).La festa dell’Olio Novo di Podere prosegue poi domenica 18 ottobre a Trequanda alle ore 11:00 con una tavola rotonda, organizzata in collaborazione con la Città dell’Olio e la Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana senese, dal titolo ‘L’olio e il territorio: un legame da rafforzare’ in cui interverranno il Roberto Machetti sindaco Comune di Trequanda e presidente Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, Michele Sonnessa presidente nazionale Città dell’Olio, Marcello Bonechi vicepresidente Città dell’Olio, Doriano Bui presidente della Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana senese, Giampiero Cresti vicepresidente Consorzio Olio Toscano Igp, Cristina Stribacu direttrice delle relazioni internazionali di Ong Woman in olive oil e Antonio Balenzano assessore Città dell’Olio.Per l’occasione, arriverà a Trequanda, nel massimo rispetto delle linee guida sanitarie, il Treno Natura. I visitatori potranno immergersi nella bellezza di uno dei borghi medievali più caratteristici tra Valdichiana e Valdorcia e degustare l’olio nuovo. Alle ore 15:00 e alle 17 :00 presso la chiesa dei Santi Pietro e Andrea, la violista Mattea Saladino si esibirà in concerto di musica classica. Sempre dalle 15:00 sarà possibile visitare gratuitamente la Collezione archeologica Giancarlo Pallavicini che ospita oggetti in bronzo e ceramiche di epoca villanoviana (IX-VIII sec. a.C.), materiale etrusco-corinzio, numerosi buccheri, ceramiche di provenienza greca. Alle 15:30 presso il parco Ornella Pancirolli canti popolari e balli folcloristici. Anche quest’anno sarà possibile visitare le stalle delle bestie di razza chianina presso l’Azienda Agricola Trequanda, con trasferimento organizzato, massimo 50 persone su prenotazione.Per agevolare l’attuazione di tutti i protocolli sanitari e procedere all’applicazione di tutte le norme anticontagio, per partecipare agli eventi è necessaria una prenotazione obbligatoria al numero 3922050389. Inoltre per la festa dell’olio di Trequanda, per i cittadini e i visitatori, è consigliabile la presenza prima delle ore 12:00 e dopo le ore 16:00.