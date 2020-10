Viaggio alla scoperta del Vino Nobile di Montepulciano

Dal 23 al 25 ottobre la Fondazione italiana sommelier organizza seminari in Fortezza

Montepulciano ed il suo Vino Nobile saranno protagonisti di otto degustazioni guidate dalla sapienza di Paolo Lauciani e Massimo Billetto, docenti storici di Fondazione Italiana Sommelier. Dal 23 al 25 ottobre infatti è confermato presso la Fortezza di Montepulciano, l’evento patrocinato dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e promosso dalla Fondazione italiana sommelier (Fis) che ha studiato un programma di otto degustazioni dedicate al territorio: quattro di Vino Nobile annata 2016 suddivise per i settori del territorio della denominazione, due nelle quali saranno protagonisti il Vin Santo e il Rosso di Montepulciano annata 2018 e a completare il programma due grandi degustazioni su annate storiche di Vino Nobile, la prima con etichette dal 1979 al 1998 e la seconda dal 2000 al 2015. Ciascun incontro sarà preceduto da un seminario sull’argomento.«Siamo contenti di poter accogliere i soci Fis provenienti da tutta Italia nella casa del Vino Nobile di Montepulciano e di poter contribuire con i nostri vini e la loro storia all’arricchimento professionale di queste figure, i sommelier, sempre più importanti per raccontare i nostri prodotti ai consumatori finali», spiega Andrea Rossi, presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.Per informazioni sul programma completo con le aziende partecipanti a ciascuna degustazione e le iscrizioni https://www.bibenda.it/attivita_singola.php?id=3080 L’evento rispetterà tutte le ultime normative in tema di sicurezza e prevenzione da Covid-19.