Concorso fotografico ''Il Cupolone'': a Giulio Montini la medaglia d’oro per la categoria dedicata al Pecorino Toscano DOP

All’evento hanno partecipato centinaia di fotografi da tutta Italia



E’ Giulio Montini il vincitore del primo premio per la migliore fotografia del Concorso organizzato dall’associazione Il Cupolone di Firenze. La foto ‘Garfagnana’ di Montini ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria “Pecore e Pecorino”, sponsorizzata dal Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP, mentre il fotografo Carlo Corsini con il suo scatto ‘Calde tradizioni’ ha ricevuto una menzione d’onore. Al concorso hanno partecipato centinaia di fotografi da tutta Italia.



Le foto premiate. Un gregge al pascolo, una pecora che, dolcemente, posa la sua zampa sul dorso di un cane che si sta riposando, ma comunque è attento a proteggere e a non perdere di vista il suo gregge. L’immagine di Giulio Montini, medaglia d’oro della categoria “Pecore e Pecorino”, accoglie al suo interno moltissimi simboli e significati. Ancora, la semplicità racchiusa in una fetta di formaggio con un bicchiere di vino e una fetta di pane, vicino al caldo fuoco di un camino. Tutto questo è rappresentato nell’immagine di Carlo Corsini, voluta dalla giuria de “Il Cupolone” come foto simbolo della categoria dedicata al Pecorino Toscano DOP.



La collaborazione con il Consorzio. La collaborazione tra il Consorzio Tutela del Pecorino Toscano DOP e l’Associazione Il Cupolone va avanti dal 2015 per conoscere e far conoscere il mondo della pastorizia. Nel 2020, grazie all’introduzione di una nuova categoria ‘Pecore e pecorini’, i fotografi hanno raccontato spaccati di vita di un lavoro pluricentenario, che da sempre, presta grande attenzione alla qualità e al territorio.



“Partecipare per la seconda volta a questo grande evento - ha ribadito Andrea Righini, direttore del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP - ci ha riempito di orgoglio. Abbiamo voluto rafforzare la collaborazione con Il Cupolone. Una grande opportunità che, attraverso la fotografia, mira a sensibilizzare e far conoscere una grande realtà, che da sempre propone prodotti d’eccellenza come il Pecorino Toscano DOP, prestando una grande attenzione alla qualità e al territorio”.



“Negli ultimi anni - ha detto Simone Sabatini, presidente de “Il Cupolone” - abbiamo inserito per la seconda volta la categoria dedicata al Pecorino Toscano DOP all’interno di una competizione che vede la partecipazione di centinaia di fotografi. Un’opportunità che permette di conoscere e valorizzare la pastorizia insieme a uno dei prodotti simbolo del Made in Italy nel mondo”.