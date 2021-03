Uova di cioccolato e colombe d’eccellenza: a Pasqua Etruria Retail rilancia il legame con i produttori locali

Nuovo appuntamento di Sapori & Valori con le uova di cioccolato di Menichetti e le colombe di Corsini

Una Pasqua all’insegna della qualità e del sostegno all’economia locale. È quella lanciata da Etruria Retail con un nuovo appuntamento di “Sapori & Valori”, il marchio che raggruppa le eccellenze del territorio e punta a rafforzare il legame con i produttori.Le feste pasquali sono l’occasione per valorizzare due grandi classici che si trovano negli oltre 300 punti vendita dell’azienda senese leader della grande distribuzione nell’Italia centrale: le uova di Menichetti Cioccolato e la colomba di Corsini. I due nuovi prodotti a marchio “Sapori & Valori” sono stati presentati a Siena, da Andrea Corsini, amministratore delegato Corsini Bakery Srl e Sandra Mancini, responsabile commerciale di Menichetti Cioccolato e Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail.I dolci di Menichetti, azienda di Montopoli Val d’Arno nata negli anni Sessanta, vengono apprezzati per la qualità che li caratterizza sia dall’alta pasticceria che dal grande pubblico. Grazie all’effetto marmorizzato delle decorazioni le uova di Menichetti sono vere e proprie opere d’arte made in Tuscany, realizzate con ingredienti naturali al cento per cento, con burro di cacao puro, senza l’aggiunta di grassi vegetali, coloranti o conservanti chimici.La colomba di Corsini “Sapori & Valori” è preparata con lievito madre, che la rende unica nel gusto, nei profumi e nella sofficità. Un classico dell’azienda di Castel del Piano, nata cento anni fa sul versante grossetano del Monte Amiata, realizzato secondo i più antichi dettami della tradizione pasticciera.“Il nostro legame con i produttori – afferma Maurizio Nicolello – è fondamentale per valorizzare i punti vendita e sostenere l’economia locale. Etruria sviluppa più del 20 per cento del fatturato alle casse con i fornitori locali, oltre 200 dei quali sono riconoscibili con il logo 'Sapori & Valori' con più di 2mila prodotti freschi”.