Siena Food Lab, parte il bando per la selezione di 20 aziende cerealicole

Il progetto offre percorsi di innovazione e alta formazione per lo sviluppo sostenibile del settore agrifood nella provincia di Siena

Da oggi e fino al 28 maggio è disponibile l’avviso per la selezione di 20 aziende del settore cerealicolo della provincia di Siena ( https://bit.ly/3bi4dKO ) che potranno aderire al progetto Siena Food Lab, il percorso di formazione e trasferimento tecnologico organizzato dal Santa Chiara Lab dell’Università di Siena e dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, rivolto alle aziende agricole del territorio.Le imprese selezionate parteciperanno, a titolo gratuito, a un percorso di innovazione e formazione della durata di 18 mesi sui temi dell’agricoltura di precisione. Con questo bando, il terzo dopo i primi due già assegnati a 20 aziende del settore vinicolo e 20 del settore olivicolo, si conclude il processo di selezione, con un totale di 60 imprese partecipanti al progetto.Grazie al supporto di esperti che seguiranno ciascuna azienda individualmente e in campo, le imprese hanno la possibilità di iniziare o consolidare la digitalizzazione della gestione e l’uso delle tecniche di agricoltura di precisione. L’iniziativa in campo coinvolge anche i giovani attraverso tirocini retribuiti svolti nelle aziende da studenti della laurea professionalizzante di Agribusiness dell’Università di Siena, con l’obiettivo di formare i futuri innovatori dell’agrifood senese.Nell’ambito delle attività formative previste dal progetto, la Siena Food Lab Academy, il programma di formazione professionalizzante online sui temi dell’agricoltura di precisione, organizza gli Aperitivi di Innovazione: dall’imprenditoria femminile all’enoturismo, dalla tracciabilità all’idroponica, dalle filiere corte ai social network e all’e-commerce, l’innovazione viene declinata in molteplici aspetti e ambiti con la testimonianza diretta di alcuni importanti interpreti delle trasformazioni in atto. Nove appuntamenti, dal 7 maggio fino al 2 luglio, nei quali esperti provenienti dal mondo delle imprese, consulenza, istituzioni e organizzazioni internazionali illustreranno le principali sfide post-pandemia per il futuro sostenibile dell’agroalimentare.Per maggiori informazioni: https://sienafoodlab.it Informazioni sul bando per il reclutamento delle aziende cerealicole della provincia di Siena: https://sienafoodlab.it/it/opportunita/percorsi-di-innovazione-tecnologica-ed-organizzativa-per-le-imprese-del-settore-cerealicolo Programma Siena Food Lab Academy - Aperitivi di Innovazione: https://sienafoodlab.it/it/academy/aperitivi-di-innovazione