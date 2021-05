Comunità del Cibo della Valdichiana, sottoscritto atto costitutivo e nominato il Consiglio direttivo

Ieri, martedì 18 maggio, è stato sottoscritto dai 48 soci fondatori, presso uno studio notarile aretino, l’atto costitutivo della Comunità del Cibo della Valdichiana. Con l’atto formale di costituzione l’associazione è pienamente operativa e potrà contribuire allo sviluppo complessivo della Valdichiana aretina e senese.Un unico territorio, al di là dei confini amministrativi, che si caratterizza per la sua forte identità rurale, fatta di eccellenze enogastronomiche e di cultura del territorio e del paesaggio tipico.La Comunità del Cibo, lo ricordiamo, è uno strumento di tutela, valorizzazione e progettazione delle identità rurali previsto dalla legge n.194 del 2015. Quella della Valdichiana, presieduta da Ginetta Menchetti, sindaco di Civitella in Val di Chiana, vede l’adesione di Amministrazioni comunali, associazioni di categoria, ordini professionali e consorzi, oltre alla Camera di Commercio di Arezzo-Siena cha ha il ruolo di soggetto coordinatore.L’àmbito agisce in armonia con il Distretto rurale della Toscana del Sud, costituito con il decreto regionale 281 del 2018, operando per favorire la promozione delle eccellenze locali, dell’agro-biodiversità, della filiera corta e per la tutela e la valorizzazione del paesaggio anche attraverso il potenziamento della logistica, del marketing territoriale e della comunicazione.Con la sottoscrizione dell’atto costitutivo sono stati individuati anche i membri del Consiglio direttivo che risulta così composto:Ginetta Menchetti - Sindaco Civitella in Val di Chiana presidenteRoberto Trabalzini - Assessore Torrita di Siena vicepresidenteLidia Castellucci - Coldiretti tesoriereMirko Sbragi - Confagricoltura segretarioLucio Gori - ConfesercentiCarlo Umberto Salvicchi - ConfcommercioBruna Caira - Strade del Vino componentePaolo Drago - Tenute di FraternitaStefano Cover - i Az. Agr. Carla e Stefano Coveri S.S.Roberto Bartolin - CIALorenzo Venturini - Collegio Periti Agrari presidente Collegio probiviriGiovanni Solinas - Collegio Agrotecnici componente Collegio probiviriFabio Valocchia - Confcooperative componente Collegio probiviri