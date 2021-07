Etruria Retail compie 60 anni: inizia la festa tra iniziative, promozioni e attività speciali

Entra nel vivo la festa del gruppo leader della GDO nel centro Italia che culminerà a settembre

Tante iniziative per un’unica grande festa. Etruria Retail compie 60 anni e si prepara a vivere questo traguardo coinvolgendo collaboratori, soci, produttori e tutti coloro che hanno scritto la storia dell’azienda. Nata a Siena nel 1961, Etruria Retail è oggi leader della grande distribuzione nel centro Italia, dove è presente con 311 punti vendita, in 4 regioni (Toscana, Umbria, Lazio, Liguria) e 17 province.Dare valore ai valori. Sullo sfondo degli eventi in programma per i 60 anni c’è la campagna di comunicazione di Etruria Retail dedicata ai valori più significativi dell’azienda: fiducia, territorio e creazione di valore. La campagna, già in corso da giugno, è condivisa con clienti, soci e collaboratori attraverso i volti di tre testimonial: la prima è Ylenia Morucci, la cui famiglia è socia di Etruria da tre generazioni e rappresenta la fiducia; il secondo è Simone Sargentoni, direttore commerciale del Caseificio Il Fiorino di Roccalbegna e fornitore dal 1975, e incarna il legame tra Etruria e i territori, mentre Cristina Franceschi, responsabile della Caritas di San Sepolcro, è la testimonial della condivisione di valore che, per Etruria, si traduce in qualità dei rapporti, rispetto dei territori, valorizzazione delle eccellenze e attenzione alla sostenibilità.Una festa diffusa, dai social ai punti vendita. La festa si svilupperà sui canali di comunicazione di Etruria e ‘in presenza’ fino al clou di settembre, quando sono in programma una serie di attività speciali, che saranno svelate nelle prossime settimane. Promozioni, concorsi, contest, eventi coinvolgeranno tutto il mondo di Etruria: dai soci, ai produttori fino ai clienti e ai collaboratori per toccare il mondo delle associazioni e del volontariato che opera nelle comunità in cui è presente la rete di negozi di Etruria.La festa è già iniziata. Già in questi giorni sono state lanciate le prime iniziative: Silvia Baracchi, chef stellata de ‘Il Falconiere’ di Cortona, ha realizzato una ricetta con i prodotti di ‘Sapori & Valori’, la linea di Etruria Retail lanciata per sostenere i produttori locali. Il piatto realizzato dalla Baracchi sono i pici all’aglione della Valdichiana, una ricetta della tradizione arricchita da pancetta di cinta senese, Pecorino Toscano DOP e fiori di zucca. E sempre il territorio, attraverso le sue eccellenze, è protagonista della seconda iniziativa: la cassetta di Sapori & Valori, creata con frutta e verdura locali selezionati da Etruria.Dal territorio al mondo con il Siena Awards. Il legame col territorio e la comunità è rappresentato anche dalla sponsorizzazione con Siena Awards, il festival internazionale delle arti visive, che farà di Siena, anche quest’anno, la capitale della fotografia. Etruria Retail è main sponsor dell’evento dal 2015 e celebrerà questo rapporto con un video speciale e con la realizzazione di una shopping bag moda in vendita nei negozi della rete da ottobre, in concomitanza con i momenti più significativi tra i quali spicca, il 23 ottobre, la premiazione dei vincitori del Siena International Photo Awards, provenienti da tutto il mondo.Graziano Costantini, direttore generale Etruria Retail: “Dobbiamo continuare a essere protagonisti del cambiamento. Continueremo a fare al meglio il nostro mestiere, nei confronti dei nostri associati, come distributori e nella guida dei punti vendita che gestiamo, sempre attenti ai bisogni e alle esigenze dei consumatori e senza perdere mai di vista i nostri valori, alla base dei quali c’è l’etica”.“In 60 anni abbiamo vissuto insieme tanti cambiamenti - ha affermato Maurizio Nicolello, direttore commerciale Etruria Retail -. C’è sempre stata, però, una trama di valori che ci ha tenuti uniti e che ci ha accompagnato lungo il nostro percorso. In quest’anno così speciale per Etruria Retail ci è sembrato utile e naturale guardarsi dentro per tirare fuori quei valori che sono la nostra forza e il nostro elemento distintivo. Ci siamo fermati un attimo per ripartire subito, pronti ad affrontare nuove sfide, più forti e consapevoli di prima continuando a contraddistinguerci per un approccio etico e per quei valori di fiducia, territorialità e creazione di valore che sono la sintesi di ciò che siamo stati e di ciò che vogliamo continuare a essere”.