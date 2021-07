Verdure solidali a OrtoMangione, l'orto collettivo di Siena

I soci dell'orto, in collaborazione con la Misericordia di Siena, raccolgono fondi per finanziare un anno di verdure per due famiglie in difficoltà economica

OrtoMangione è il progetto di orto collettivo di MondoMangione, cooperativa di consumo di Siena che da oltre 15 anni si occupa di piccola distribuzione di cibo bio, del territorio e da commercio equo.OrtoMangione è un progetto di autoproduzione agricola nato nel 2019 che oggi vanta più di 80 soci, basato sul modello delle CSA (Comunità che Supportano l'Agricoltura). La CSA è un'organizzazione che implica la partecipazione collettiva nella condivisione di benefici e rischi d'impresa: l'investimento iniziale del nuovo socio infatti, anziché ricadere sul singolo agricoltore, viene condiviso tra i soci co-produttori, che, prefinanziando il raccolto, coprono costi di installazione, attrezzature, lavoro e gestione, per poi avere diritto al ritiro settimanale di una cassetta di verdure assortita durante tutto l'anno. Sebbene non sia obbligatoria, la partecipazione attiva ai lavori da parte dei soci è importante per il successo del progetto.I soci dell'orto, in collaborazione con la Misericordia di Siena, hanno deciso di lanciare un’iniziativa di solidarietà per venire incontro alle problematiche dei cittadini e per creare un maggior coinvolgimento sociale e partecipativo nel nostro territorio.L'obiettivo era dare l’opportunità a due famiglie in difficoltà economica di beneficiare dell’esperienza di OrtoMangione da ogni punto di vista, non soltanto attraverso la donazione di una cassetta settimanale di verdure tutto l’anno, ma anche offrendo loro la possibilità di essere parte attiva del progetto e della sua comunità di soci co-produttori.Per raggiungere l'obiettivo è stata aperta una raccolta fondi che ha avuto grande partecipazione sia tra i soci di MondoMangione che tra persone esterne, riuscendo in poche settimane a finanziare interamente il progetto. Oggi, ogni settimana, alle famiglie beneficiarie viene distribuita una cassetta di verdure di stagione.E' aperta la campagna soci 2021/2022 di OrtoMangione. Per conoscere le attività di OrtoMangione e sapere come diventare soci, ogni sabato mattina di agosto dalle 10:00 alle 13:00 l'orto è aperto a tutti. Per prenotare una visita è necessario scrivere una mail a ortomangione@gmail.com Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione si trovano sul sito di MondoMangione al link www.mondomangione.it/ortomangione/ OrtoMangione si trova in Strada di Casciano, a Montalbuccio, Siena (Google plus-code: 878P+G9)Ulteriori informazioni possono essere richieste chiamando lo 0577226864 o scrivendo a ortomangione@gmail.com