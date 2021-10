Con l’Eroica, Piatti e Vetrine Eroiche a Gaiole e Radda

A Gaiole e Radda continua l'iniziativa a cui ha aderito Confcommercio Siena che fa parte di Vetrina Toscana con gli esercizi del territorio

Nei punti di ristoro ci saranno in assaggio piatti della tradizione toscana. Si va dal Tonno del chianti, all’Eroica fiorentina, passando dal Pecorino erborinato con vin santo, fino al Panino con soprassata e lo Stufato allo zafferano-cotiche all’uccelletto. Le vetrine dei negozi saranno allestite per salutare la corsaRistorazione, gastronomia e negozi di Gaiole e Radda partecipano all’Eroica Gaiole del 2-3 ottobre, iniziando già da venerdì prossimo, con Piatto Eroico e Vetrina Eroica. E’ l’iniziativa a cui hanno dato la propria adesione Confcommercio Siena insieme agli esercizi del territorio e che fa parte di Vetrina Toscana.L’Eroica Gaiole sarà infatti il 2-3 ottobre. L’Eroica nasce qui nel 1997. E’ la grande classica. Ci saranno percorsi lunghi (209 e 135 km) sabato 2 ottobre e corti, a partire da 106 km, domenica. Tutte le info sono sul sito https://eroica.cc/it/gaiole . Insieme ci saranno Piatto Eroico e Vetrina Eroica.Piatto Eroico. Sono tanti i ristoranti che proporranno il Piatto Eroico da venerdì 1 fino a domenica 3 ottobre a pranzo e cena. Sono tutti piatti della tradizione toscana, piatti importanti, eroici, appunto. Si va dal Tonno del chianti, all’Eroica fiorentina, passando dal Pecorino erborinato con vin santo, fino al Panino con soprassata e lo Stufato allo zafferano-cotiche all’uccelletto. Il piatto si potrà degustare nelle strutture che aderiscono. L’iniziativa è parte integrante di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità, che esprimono l'identità del territorio, e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico. Partecipano al Piatto Eroico strutture sia di Gaiole che di Radda e sono Enoteca Del Castello di Meleto con La Pappa dell’eroico, Ristorante La Perla del Palazzo con Tonno Del Chianti, Ristorante Il Guarnellotto da Tornano con il Piatto Eroico del Viandante, Relais Vignale con L’eroica Fiorentina, A Tutta Birra Bistrot con Tagliata di Manzo Eroico, Enoteca Mattioli con Pecorino Erborinato con Vin Santo, Bar Centrale con Panino con Soprassata, Alimentari Alpa con il Panino Eroico, Macelleria Chini con lo Stufato allo Zafferano-Cotiche all’uccelletto, La Cantinetta del Chianti con Sandwich Mitico, Osteria Al Ponte con Tagliata al Tartufo, Casa Porciatti con i Pici alle Briciole Cavolo Nero Pecorino e Acciughe.Vetrina Eroica. Come i ristoranti, sono tanti i negozi tra Radda e Gaiole che hanno aderito e che allestiranno le loro vetrine per salutare la corsa. A Gaiole ci saranno i Colori del Chianti, MODA 2.1, Macelleria Chini, My style, Cose di casa, La Capannina, Tagli e dettagli, Farmacia Verzuri. A Radda partecipano all’iniziativa Decori nel Tempo, Trame Via Roma 39, Madre Terra, Enoteca Toscana, Chianti Live, Shoes Pratesi, Balocchi e Profumi, Ismeralda, Roberto Orafo, Il Filo d’Erba, Casa Porciatti, Una Finestra nel Chianti, Immagine Abbigliamento, Tecno Casa, Risto macelleria Rocchigiani, Via Roma For Cyclists.