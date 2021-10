Misure Covid, 800 mila euro di aiuti alle imprese toscane di trasformazione del latte

E’ stata completata in questi giorni l’erogazione di 800 mila euro alle piccole e medie imprese casearie che hanno sofferto dal punto di vista economico a causa della pandemia. Si tratta dei fondi previsti sulla Misura 21.2 cioè “Eccezionale aiuto temporaneo alle micro e PMI che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari particolarmente colpite dalla crisi covid 19”.Beneficiarie della misura sono state le PMI della trasformazione e commercializzazione di prodotti lattiero caseari sia della filiera del latte ovino che del latte bovino.I fondi sono stati assegnati a 17 imprese che hanno beneficiato di un importo massimo di aiuto pari a 50 mila euro commisurato alla perdita di fatturato registrata nel trimestre marzo - maggio 2020, periodo del primo lockdown a seguito della pandemia da Covid-19, rispetto allo stesso trimestre del 2019.“Sono aiuti a un settore che, come tanti altri, ha pagato più pesantemente gli effetti dell’emergenza sanitaria in termini economici - ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – Questi fondi possono dare un sostegno a queste imprese, con l’intenzione di valorizzare la qualità del nostro latte fresco e dei prodotti che ne derivano, cosicché poi possano ripartire con energia dopo aver passato un momento così grave e difficile”.