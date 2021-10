Consorzio Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP fra i protagonisti di BuyFood Toscana e Fuori BuyFood

Da oggi, lunedì 18 ottobre a mercoledì 20 ottobre a Siena vetrina internazionale per l’agroalimentare toscano

Nuova tappa per il Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, presente a BuyFood Toscana 2021, la vetrina internazionale dedicata ai prodotti toscani a marchio DOP, IGP, biologici, Prodotto di Montagna, Agriqualità e PAT. L’appuntamento è in programma a Siena, nel Complesso di Santa Maria della Scala, da oggi, lunedì 18 ottobre, a mercoledì 20 ottobre ed è rivolto a operatori del settore e giornalisti per conoscere da vicino le eccellenze dell’agroalimentare toscano.Mercoledì 20 ottobre il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP sarà anche fra i protagonisti di Fuori BuyFood, iniziativa riservata alla stampa organizzata in alcuni ristoranti senesi per presentare i prodotti toscani e i Consorzi di tutela prima di degustare i piatti preparati dagli chef coinvolti. Il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP sarà al Ristorante Mugolone insieme a Olio Seggiano DOP, Pane Toscano DOP e Marrone del Mugello IGP.“Il Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP – afferma il direttore, Andrea Petrini – è presente con piacere a BuyFood Toscana 2021, che torna in presenza e si conferma una manifestazione importante per promuovere le eccellenze del mondo agroalimentare toscano e favorire incontri B2B fra operatori del settore provenienti anche dall’estero. Per il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP sarà un’ulteriore occasione per valorizzare l’importanza delle certificazioni di qualità che tutelano prodotti e consumatori, presentando le attività del nostro Consorzio e l’utilizzo in cucina della nostra carne”.Buyfood Toscana 2021 è promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana grazie alla collaborazione del Comune di Siena, al patrocinio della Camera di Commercio Arezzo-Siena e al supporto di Assocamerestero all’interno del progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, “True Italian Taste”. L’evento conta anche sulla sinergia con Vetrina Toscana, il progetto di Regione Toscana e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici del territorio toscano.Il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale ha ottenuto la certificazione IGP nel 1998, primo marchio di qualità per le carni bovine fresche approvato dall’Unione Europea per l’Italia, indirizzato a qualificare la carne prodotta dalle razze bovine tipiche dei territori dell’Appennino centrale: Chianina, Marchigiana e Romagnola. I bovini devono essere nati e allevati nell’area tipica e in aziende assoggettate ai controlli per la verifica del rispetto del disciplinare di produzione. La carne certificata con il marchio “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” può essere venduta esclusivamente nei punti vendita autorizzati e controllati. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.vitellonebianco.it